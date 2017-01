Lexikon des unnützen Wissens: Als Rapid die Arbeiter verbannte

08.01.2017, 07:00 Uhr

Den Namen Rapid findet man auch in Kapfenberg beim dortigen Unterliga Nord-Verein. Ansonsten gibt es den Namen eher selten. In Deutschland heißen dafür viele Klubs "Borussia" - so etwa in Dortmund und Mönchengladbach. "Borussia" ist die lateinische Fassung des Wortes "Preußen".Genug vom Fußball, wenden wir uns einer meiner Lieblingskategorien zu, nämlich kuriosen Gesetzen. Die gibt es nicht nur in den USA, sondern etwa auch in Deutschland. So ist in Kiel und auf den Inseln Sylt und Usedom der Bau von Sandburgen verboten. In ganz Deutschland ist es verboten, im Gleichschritt über eine Brücke zu marschieren. Und auf der - autofreien - Insel Helgoland ist auch das Radfahren verboten ...