Lexikon des unnützen Wissens:

18.12.2016, 06:30 Uhr

Karl Elsener hatte seine Mutter sehr gern. Und er hatte eine gute Idee: Nämlich Taschenmesser herzustellen. Der Schweizer schaffte es, dass diese rostfrei sind. Deswegen - und weil er Mutti so lieb hatte - trägt das von ihm gegründete Unternehmen den Namen "Victorinox". Victoria hieß Frau Mama und der Zusatz "Inox" steht für den rostfreien Stahl gleichen Namens.Auch Theodor Tobler war ein Schweizer. Ob er seine Mama so liebte wie Landsmann Elsener, weiß ich nicht. Dafür weiß ich, dass der Mann Süßigkeiten liebte. Ist ja auch ganz normal für einen Schokoladeproduzenten. Und weil er Tobler hieß und "Torrone" der italienische Name für eine Nougatvariante ist, benannte Tobler sein noch immer beliebtestes Produkt eben "Toblerone".

Produkte der Firma, die einst "Tōkyō Tsūshin Kōgyō Kabushiki Kaisha" hieß, hat wohl fast jedermann und -frau daheim. Allerdings nicht unter dem früheren Namen, sondern unter dem Namen "Sony". Der name setzt sich aus den Wörtern "Sonus" (lateinisch für "Klang") und "sunny" (englisch für "sonnig") zusammen. Eigentlich käme da "Sonny" raus, das wiederum klingt auf japanisch aber nach dem Wort für "schlechtes Geschäft". Daher verzichtete man auf ein N.Bei "Shell" hat auch jeder schon einmal getankt. "Shell" ist ja das englische Wort für "Muschel". Der Vater des Firmengründers Marcus Samuel verdiente sein Geld mit dem Import von Muscheln ...