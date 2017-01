Lexikon des unnützen Wissens: Dank an die Römer, Gratulation an David

01.01.2017, 07:00 Uhr

Heute vor 237 Jahren, also im Jahr 1780, erschien auch die erste ungarische Tageszeitung namens "Magyar hírmondó". Nicht in Budapest, wie man vermuten könnte, sondern in Bratislava, der heutigen Hauptstadt der Slowakei. Klingt komisch, ist aber so.

Am 31. Dezember hat ja Silvester Namenstag (neben Mela und Melanie), am 1. Jänner aber natürlich - mangels entsprechendem Vornamen - nicht Neujahr. Dafür feiern wir heute alle, die Manuela und Wilhelm heißen.Und jetzt noch etwas für die LeserInnen, die, wie ich, ihre Jugend in den 80ern verbracht haben: Lasst' uns alle gemeinsam Herrn Eli Robert Fitoussi aus Tunesien zum 70. Geburtstag gratulieren. Wer das ist? Es ist der unter dem Künstlernamen "F. R. David" bekannt gewordene Schöpfer und Interpret des Hits "Words". Ganz unter uns: Ich hasse den Mann noch immer dafür ....