Lexikon des unnützen Wissens: Die Schäfer auf dem Eis

29.12.2016, 07:00 Uhr

Das wäre geklärt, ungeklärt ist aber die Herkunft des Wortes "Puck". Ich weiß dafür, wer im Jahr 1877 den Puck erfunden hat. Es war ein Herr namens William Fleet Robertson. Der kanadische Student spielte leidenschaftlich gerne den damals noch ganz neuen Sport Eishockey. Statt eines Pucks wurde damals ein Hartgummiball verwendet. Der war aber schlecht zu kontrollieren. Robertson schnitt den Ball einfach zusammen - der Puck war geboren.Zurück zum Fußball: Der war im Jahre 1910 auch noch eine sehr junge Sportart - zumindest außerhalb Englands. So etwa auch in Deutschland. Zu Pfingsten 1910 traf das deutsche Fußballnationalteam in Duisburg auf Belgien. Dummerweise fanden sich nur sieben deutsche Kicker ein. Um das Match dennoch stattfinden lassen zu können, fragte man kurzerhand Fans, ob sie bereit wären, für das deutsche Team zu spielen. Die "Verstärkung" durch vier Fans brachte das erwartete Ergebnis - Belgien gewann mit 3:0 ....