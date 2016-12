Lexikon des unnützen Wissens: Im Urlaub wird die Hymne gelernt

25.12.2016, 07:00 Uhr

Nach den Feiertagen werde ich dann wohl wieder ans Abnehmen denken. Vielleicht werde ich mich während des Denkens daran kratzen, was schon einmal ein guter Anfang ist. Denn durch das Abfallen von Hautschuppen verlieren wir bis zu 20 Kilogramm. Dummerweise dauert das aber ein ganzes Menschenleben lang.Eines werde ich im Urlaub aber nicht machen: In wärmere Gefilde reisen. Das liegt an den Gesetzen die dort herrschen. Ich pfeife ja gerne unter Wasser, das tun ja ganz viele Menschen. Wenn sie das in Florida tun, dann ist das illegal. Das Pfeifen unter Wasser ist dort verboten ...Solche Gesetze bringen mich oft zum Weinen - vor Freude. Wer viel weint, nimmt auch ab. Eine Träne wiegt im Schnitt rund 15 Milligramm. Schönen Feiertag noch!