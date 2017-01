Lexikon des unnützen Wissens: Kein Sinn bei H&M, viel Sinn bei Haribo

05.01.2017, 07:00 Uhr

Vielleicht gehe ich aber auch nicht einkaufen und mache es mir auf der Couch gemütlich, Gummibärchen von "Haribo" kauend. Die Firma wurde von Hans Riegel gegründet - und zwar in Bonn. "Haribo" ist also eine Abkürzung für "Hans Riegel Bonn".So etwas gibt es in Österreich übrigens auch: Als ein Getränkehändler namens (Walter) Kesterzanek in Linz eine Limo erfand, nannte er sie "Keli" (anfangs noch "Ke-Li").