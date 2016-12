Lexikon des unnützen Wissens: Melitta und ihr Romeo

15.12.2016, 07:00 Uhr

Unternehmen wie dieses kennt fast jedes Kind, doch weit seltener ist bekannt, wie Firmen zu ihrem Namen kamen. "Alfa Romeo" zum Beispiel. "Alfa" ist eine Abkürzung und steht für "Anonima Lombarda Fabbrica Automobili" und Romeo ist der Name des Gründers - allerdings der Nachname. Weil wir gerade bei Autos sind: Wenn AMG einen Mercedes veredelt, macht das diesen noch teurer. Der Name der Firma ist aber vergleichsweise "billig". Er steht für "Hans-Wernerufrecht und Erhardelcher inroßaspach" ...

"BIC" ist u. a. für nicht allzu teure Kulis, Feuerzeuge und Nassrasierer weltweit bekannt. Der Firmengründer war dennoch ein Adeliger namens Marcel Bich. Ausgesprochen wird das "Bic" ...Reifen von "Brigdestone" kennt man auch. Kaum jemand aber weiß, dass es sich dabei nicht um ein Unternehmen aus dem englischen Sprachraum handelt. Die Firma kommt nämlich aus Japan. "Ishibashi" ist das japanische Wort für "Brücke aus Stein", weswegen Gründer Shojiro Ishibashi sein Unternehmen quasi nach sich selbst benannte.Kehren wir noch einmal in die Automobilbranche zurück: Die Firma "Volvo" kommt bekanntlich aus Schweden, ihr Name aber nicht. Denn der ist lateinisch und heißt übersetzt "Ich rolle".Mehr unnützes Wissen über Firmennamen gibt es am kommenden Sonntag an dieser Stelle!