Lexikon des unnützen Wissens: Methusalems Lieblingsfirmen

06.10.2016, 06:00 Uhr

Wer jetzt glaubt, dass "Schweppes" damit zu den ältesten noch immer oder zum Teil bestehenden Firmen gehört, der irrt gewaltig. Auf den Plätzen 1 bis 3 dieser Liste liegen japanische Hotels, die in den Jahren 705, 717 und 718 eröffnet wurden. Das älteste von ihnen, das "Nisiyama Onsen" in der Stadt Yamanashi, wurde am rande einer heißen Quelle errichtet. Das 1.311 Jahre alte Hotel wird übrigens seit 52 Generationen von der gleichen Familie geführt ...Ältestes nicht japanisches Unternehmen weltweit ist der "St. Peter Stiftskeller" in Salzburg. Er wurde im Jahr 803 erstmals urkundlich erwähnt, womit auf seinen Geburtstag bereits 1.213 Mal angestossen wurde. Dagegen ist sogar der biblische Methusalem ein Jungspund, der wurde ja nur 969 Jahre alt.Themenwechsel: Vergangenen Sonntag habe ich hier über kuriose Gesetze geschrieben. Hier noch eines: Innerhalb der Stadtmauern der britischen Stadt York geht man straffrei aus, wenn man Schotten umbringt. Freilich nur wenn man das mit Pfeil und Bogen tut ...