Neujahrsradeln: „Baron Drais“ gab den Startschuss

02.01.2017, 07:04 Uhr

Graz : Erzherzog Johann Brücke |

Überraschungsgast bei der Neujahrsausfahrt in Graz: "Karl Freiherr von Drais" kam mit seiner Laufmaschine vorbei und gab den Startschuss zum Jubiläumsjahr "200 Jahre Fahrrad".

Die Neujahrsausfahrt ist schon gute Tradition, mit der die Radlobby ARGUS Steiermark das Neue Jahr und zugleich die neue Radsaison einläutet. Heuer, zu Beginn des Jubiläumsjahres „200 Jahre Fahrrad“, stellte sich ein Überraschungsgast ein: „Karl Freiherr von Drais“, Erfinder der Laufmaschine bzw. des Ur-Fahrrades, gab sich höchstpersönlich die Ehre und den Startschuss zur Tour. „Wir wollen damit auf das besondere Jubiläum hinweisen, zu dem es in Deutschland, aber auch bei uns einige Aktivitäten geben wird“, erklärte Heidi Schmitt, Obfrau der Radlobby ARGUS Steiermark.

Die Neujahrsausfahrt führte diesmal in den Norden von Graz, wo die Neubauprojekte am Andritzbach und Hirtenkloster-Siedlung/ Unionsportplatz in Augenschein genommen wurden. „Ein gutes neues Jahr beginnt mit guten neuen Radwegen“, so Schmitt, die ihr Prosit an alle RadlerInnen mit dem Wunsch nach einem unfallfreien 2017 verband.