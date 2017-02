Oksana Lyniv ist die neue Chefdirigentin!

03.02.2017, 11:26 Uhr

ist die neuedesund derab 2017/18 und damit ist eine weitere Frau an der Spitze dertätig.Ihre musikalische Laufbahn begannan der Lemberger Musikakademie in der Ukraine. Sie setzte ihre Ausbildung in Deutschland fort und schloss ein Aufbau- und Meisterklassenstudium in Dresden ab. Von 2008 bis 2013 war sie als Dirigentin und Stellvertreterin des Chefdirigenten an der Nationaloper Odessa engagiert, wo sie sich ein breites Repertoire erarbeitete.

wurde mit mehreren Preisen und Stipendien bedacht. 2004 gewann sie den 3. Preis des renommierten Gustav-Mahler-Wettbewerbs für Nachwuchsdirigenten in Bamberg.Mitwird erstmals eine Frau die musikalischen Geschicke deslenken. Für ihre musikalische Arbeit erhielt sie bereits international viel Anerkennung.Die geschäftsführende Intendantin der Oper Graz,, freut sich auf die zukünftige Zusammenarbeit mit: „Ich bin mir sicher, dass ich miteine hochkarätige Musikerin für diegewinnen konnte und ich freue mich sehr, mit ihr gemeinsam das Programm des Hauses weiterzuentwickeln.“, die in Graz erstmals in ihrer Laufbahn eine Chefposition bekleiden wird, ist bereits voller Tatendrang: „Nach vier spannenden, intensiven und erfolgreichen Jahren an der Bayerischen Staatsoper in München an der Seite von Kirill Petrenko fühle ich mich besonders glücklich und geehrt, dass meine erste Position alsinsein wird - an einem Haus mit so renommierten Künstlern und einem so hohen künstlerischen Niveau auf allen Ebenen.Ich freue mich daher sehr, all meine Erfahrung der letzten Jahre alsmit nachbringen zu können und bin für das große Vertrauen, das mir hier entgegen gebracht wird, außerordentlich dankbar. Die Gelegenheiten, die ich bisher bekommen habe, um dassowie dieund das dazugehörige, denund daskennenzulernen, haben mich sehr beeindruckt und von der Leistung und dem hohen Potential überzeugt. Ich fühle mich demund dersehr verpflichtet und schaue voller Vorfreude auf die kommende Zeit, in der ich meine gesamte Energie und Leidenschaft in die Arbeit und das anstehende Programm meiner neuen Position in Graz investieren werde."Ich werde den noch amtierendensehr vermissen, er hat es geschafft mich immer wieder aufs neue zu Begeistern, und hat mir auch gezeigt, was in der Klassik alles machbar ist.Ich freue mich aber auch auf die neueund bin gespannt wie sie mich mit ihrem Tun begeistern wird.