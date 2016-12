Silvestervorsätze

29.12.2016, 16:23 Uhr

Nach einiger Überlegung kam ich zum Schluss ich mache weiter wie bisher, denn alle Vorsätze ändern nichts an der Tatsache, dass sie nichts bringen außer eventuell bei manchen ein schlechtes Gewissen.Also werde ich weiterhin als Journalistin meinen Mund nicht halten, wenn mich was ärgert, freut oder einfach nur verwundert. Ich werde weiter meine Meinung sagen auch wenn sie Manchem unbequem sein mag oder manch einer anderer Ansicht ist. Aber dafür sind eigene Meinungen und Ansichten da um sich von der Masse abzuheben. So werde ich auch nicht im Strom der Kollegen schwimmen die ihren jeweiligen Dienstherren nach dem Format passend Texte liefern. Ich werde weiterhin meine Artikel denjenigen verkaufen die sich über eine andere Ansicht als die der Blattlinie drüber trauen. Auch werde ich mich weiterhin bei Fotoreportagen nicht auf Massen- oder Titelblatttaugliche Bilder zählen, sondern die Geschichte hinter dem Bild versuchen darzustellen. Es wird auch 2017 meine satirisch-zynischen Texte geben die eine Welt in der Welt zeigen, oder in Eulenspiegelmanier das eine oder andere Thema aufgreifen werden.

Nun lieber fragender Kollege welches sind deine Vorsätze für das kommende Jahr?All jenen die meine Texte und Bilder mögen wünsche ich ein gutes zufriedenes neues Jahr und all jenen ewig unzufriedenen und meckernden denen wünsche ich, dass sie im kommenden Jahr etwas mehr Gelassenheit und innere Zufriedenheit finden um sich an den kleinen Dingen des Lebens wieder zu erfreuen.PROSIT NEUJAHR!