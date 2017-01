So modern kann Schule sein

18.01.2017, 07:39 Uhr

Die Schul-Zukunft liegt im Digitalbereich: Ein Besuch beim Vorzeigemodell Algersdorf.

Mehr Qualität möglich

Modern, moderner, Algersdorf. Die Neue Mittelschule im Bezirk Eggenberg spielt nach einem im Sommer erfolgten Umbau jetzt alle Stückerln. Vor allem die Infrastruktur im Digitalbereich sucht in Österreich ihresgleichen, wie die WOCHE bei einem Lokalaugenschein mit Familienministerin Sophie Karmasin und Bildungsstadtrat Kurt Hohensinner feststellen konnte.So wurden im Rahmen dieses Pilotprojektes rund 100.000 Euro in die neueste Technologie investiert. "Wir brauchen eine moderne Bildungsinfrastruktur, damit wir unseren Kindern auch digitale Kompetenzen beibringen können", bekräftigt Hohensinner. Auch die Bundesministerin ist sich sicher, dass "durch den Einsatz dieser Technologien eine höhere pädagogische Qualität angeboten werden kann".

WLAN und Smartboard

Schuloffensive trägt Früchte

3 Fragen an Direktor Hannes Wiedenhofer

Mehr Qualität möglich

WLAN und Smartboard

Schuloffensive trägt Früchte

Seit bereits 14 Jahren gibt es in Algersdorf Laptopklassen, das neue Digital-Paket umfasst jetzt noch zusätzlich einen Beamer, ein Lehrer-Notebook in jeder Klasse sowie flächendeckendes WLAN über 14 Sendepunkte. "Noch funktioniert das schulinterne Netz nicht wie gewünscht, die Kinderkrankheiten müssen ausgemerzt werden", sagt Hubert Gölles von der für den technischen Support zuständigen ITG, der an diesem Tag die Lehrer mittels Einschulung ins digitale Zeitalter führt.Im Vollbetrieb lassen sich die Schülerrechner im PC-Saal dann ganz simpel mit dem Smartboard, das die Tafel ersetzt, verbinden. "So können Hausaufgaben interaktiv präsentiert werden", ergänzt Direktor Hannes Wiedenhofer. Und die Schüler? Die freuen sich über das neue Equipment und den Einsatz von technischen Hilfsmitteln im Unterricht.Auch die komplett neu gebaute Volksschule, die zu Beginn dieses Schuljahres eröffnet wurde, erfuhr eine digitale Aufrüstung. Insgesamt ist so, nach der Anmietung von über 10.000 Quadratmetern Freifläche, ein riesiger Schulcampus entstanden.Neben der Vorzeigeschule Algersdorf sollen weitere Bildungseinrichtungen folgen. "Mit dem größten Schulausbauprojekt der zweiten Republik haben wir bereits viel erreicht. Jetzt geht es darum, die Schulen Schritt für Schritt zu modernisieren und zukunftsfit zu machen", so Hohensinner.Modern, moderner, Algersdorf. Die Neue Mittelschule im Bezirk Eggenberg spielt nach einem im Sommer erfolgten Umbau jetzt alle Stückerln. Vor allem die Infrastruktur im Digitalbereich sucht in Österreich ihresgleichen, wie die WOCHE bei einem Lokalaugenschein mit Familienministerin Sophie Karmasin und Bildungsstadtrat Kurt Hohensinner feststellen konnte.So wurden im Rahmen dieses Pilotprojektes rund 100.000 Euro in die neueste Technologie investiert. "Wir brauchen eine moderne Bildungsinfrastruktur, damit wir unseren Kindern auch digitale Kompetenzen beibringen können", bekräftigt Hohensinner. Auch die Bundesministerin ist sich sicher, dass "durch den Einsatz dieser Technologien eine höhere pädagogische Qualität angeboten werden kann".Seit bereits 14 Jahren gibt es in Algersdorf Laptopklassen, das neue Digital-Paket umfasst jetzt noch zusätzlich einen Beamer, ein Lehrer-Notebook in jeder Klasse sowie flächendeckendes WLAN über 14 Sendepunkte. "Noch funktioniert das schulinterne Netz nicht wie gewünscht, die Kinderkrankheiten müssen ausgemerzt werden", sagt Hubert Gölles von der für den technischen Support zuständigen ITG, der an diesem Tag die Lehrer mittels Einschulung ins digitale Zeitalter führt.Im Vollbetrieb lassen sich die Schülerrechner im PC-Saal dann ganz simpel mit dem Smartboard, das die Tafel ersetzt, verbinden. "So können Hausaufgaben interaktiv präsentiert werden", ergänzt Direktor Hannes Wiedenhofer. Und die Schüler? Die freuen sich über das neue Equipment und den Einsatz von technischen Hilfsmitteln im Unterricht.Natürlich ist das eine Super-Sache. Wenn dann alles reibungslos funktioniert, kann hier qualitätsvoll unterrichtet werden.Sie sind begeistert, vor allem vom Smartboard. Da wurde ein Meilenstein gesetzt.Die neue VS, die NMS und der riesige Außenbereich bieten den Kindern alles, was sie brauchen.