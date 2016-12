Wie wird 2017? Das Blei verrät’s den Promis beim großen WOCHE-Bleigießen!

28.12.2016, 08:00 Uhr

Die WOCHE lud Promis zum Bleigießen, um sich das neue Jahr

prophezeien zu lassen.

"Mein Name ist Ingrid Thurnher. Ich begrüße Sie herzlich zur Bleigießrunde", sorgte Comedian Marion Petric gleich für Top-Stimmung beim WOCHE-Bleigießen.Marion Petric (l.) und Judith Schwarz ...... hatten sichtlich Spaß beim Bleigießen und interpretierten die Symbole gleich freihand füreinander.

Gastronomin Judith Schwarz, die 99ers Daniel Woger und Zintis Zusevics, Sturms Martin Ehrenreich und Willi Gabalier ließen sich das neue Jahr in Blei gießen. "Ein Einzug in die Play-offs", schmunzeln Woger und Zusevics beim Blei-Baum, der "Wunscherfüllung" symbolisiert. Der Wurm bei Petric war für Schwarz klar: "Du bist ein geerdeter Mensch und trotz Erfolg am Boden geblieben. Wenn dich wer entzweien will, krabbelst du weiter." Der Fisch von Schwarz wird von Petric in Gerda-Rogers-Manier kommentiert: "Fisch passt gut zu deinem Sternzeichen Skorpion. Das wird ein erfolgreiches Jahr." Erfolg scheint auch Martin Ehrenreich bevorzustehen, ebenso wie dem verschlafenen Willi Gabalier. "Neue, große Tanzprojekte stehen bei mir definitiv an."Am Ende wünschen sich alle nur eines: Gesundheit. "Das ist doch das Wichtigste", so das Resümee.sagt das Blei für Martin Ehrenreich 2017 voraus.verschläft er hoffentlich nicht: Willi Gabalier ist beim Bleigießen mit Zintis Zusevics (l.) und Daniel Woger (r.) ausgeschlafen und gut gelaunt.