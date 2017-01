Der neue Kuga im Doppel-Test

25.01.2017, 08:43 Uhr

Doppelt hält besser – wir haben dem neuen Kuga von Ford im Doppelpack auf den Zahn gefühlt.

"Facelift" für den Bestseller – Ford hat den Kuga einer Verjüngungskur unterzogen. Frisch geliftet haben wir ihn zu zwei Dates geschickt: Einmal durfte WOCHE-Key-Account-Managerin Julia Blödorn den sportlichen Kuga ST-Line vom Autohaus Reisinger testen – WOCHE Graz Geschäftsstellenleiter Marcus Stoimaier fasste beim Autohaus Jagersberger das schon nach Oberklasse duftende Titanium-Model aus. Frauen und Männer sollen ja doch unterschiedliche Ansprüche an ein Auto haben. Übrigens, aktuell ist der Kuga ab 18.990 Euro erhältlich.



Daten & Fakten

Kuga ST-Line: "Optisch kommt der neue Kuga ziemlich flott um die Kurve. Und als Frau muss ich es an dieser Stelle sagen, es kommt doch auf die Größe an – die erhöhte Sitzposition bringt dazu einen guten Überblick mit sich. Trotz seiner Größe lässt sich der Kuga aber auch ganz locker durch die Grazer City lenken. Die Schaltung ist einfach zu bedienen – knackig wie es sein soll. Besonders angenehm war in der aktuellen Jahreszeit natürlich die Lenkradheizung."Kuga Titanium 4x4: "Durch die neue Frontpartie erinnert der Kuga stark an das Flaggschiff von Ford, den Edge. Er wirkt deutlich muskulöser als sein Vorgänger. Im Innenraum fehlt es einem fast an nichts – die Lederausstattung wirkt edel verarbeitet, das Cockpit aufgeräumt. Einzig die Bedienung des Touchscreens ist durch die vorgelagerten Tasten etwas umständlich. Stark auch der Motor: Der Vierradantrieb mit 150 PS sorgt auch bei der Fahrt auf den Schöckl für mächtig Schub."2.0 TDCI, 150 PS, 4x4 PowershiftAusstattung (Auszug): Audiosystem inkl. Ford SYNC mit Sprachsteuerung, App Link und 8"-Touch-Display, LED-Tagfahrlicht, Klimaanlage automatisch, Mittelarmlehne vorne und hinten, Scheibenwischer mit Regensensor, Ford Key-Free-System, Mittelkonsole Premium mit elektr. HandbremseLederpolsterung "Torino", elektr. Panorama-Schiebedach, Fahrersitz 10-fach elektr. verstellbar, Xenon-Scheinwerfer, Navi, Lederlenkrad beheizbar, Aktiver Einparkassistent, inkl. Park-Pilot-System, Rückfahrkamera, sensorgesteuerte Heckklappe43.720 Euro2,0 TDCI DPF, 150 PSAktiver Einpark-Assistent inkl. Park-Pilot-System vorne und hinten, Lederlenkrad und Lederschaltknauf im ST-Line-Design, Leder-Stoff-Polsterung, Sportfahrwerk, Pedalerie mit Aluminium-AuflagenWinter-Paket (Frontscheibe beheizbar, Vordersitze beheizbar, Lenkrad beheizbar), Seitenscheiben ab der zweiten Reihe getönt, Bi-Xenon-Scheinwerfer, Ford Navigationssystem, Heckklappe sensorgesteuert, Außenspiegel in Wagenfarbe lackiert, beheizbar, Leichtmetallräder 7 1/2 Jx18 im 5x2-Speichen-Design mit 235/50 R 18 Reifen39.270,02 Euro