Weihnachtsshopping am Samstag: Parkplatzsuche wird zum Spießrutenlauf

15.12.2016, 23:03 Uhr

Der letzte Einkaufssamstag vor Weihnachten steht vor der Tür und wer bis jetzt keine Geschenke für seine Liebsten hat, der wird eventuell die Chance nutzen, dies am Wochenende nachzuholen.

Wer allerdings plant, mit dem Auto in der Wiener Innenstadt einkaufen zu gehen, wird sich vermutlich in Geduld üben müssen. Das Verkehrschaos in Wien ist an dem Samstag quasi vorprogrammiert. Laut Experten des ÖAMTC ist dieser Samstag der verkehrsmäßig stärkste.

Vorsicht in den Kurzparkzonen

Parkhäuser vergleichen spart Geld und Zeit

Grundsätzlich sind am Samstag in der Kurzparkzone keine Parkscheine nötig, ausgenommen sind jedoch Geschäftsstraßen, Bahnhöfe und Spitäler, der Stadthallenbereich und Anrainerparkplätze. Außerdem ist damit zu rechnen, dass die Kapazitäten der Kurzparkplätze sehr schnell aufgebraucht sein werden. Wer sich den Frust nach der ewigen Parkplatzsuche sparen will, plant am besten gleich vorab die Benutzung eines Parkhauses ein.Wer sich sein Einkaufsbudget lieber für die Geschenke aufbehalten will, vergleich am Besten bereits vorher die Preise der Parkhäuser online auf Parkplatzsuche.at, dem Vergleichsportal für Parkplätze . Dass sich der Vergleich lohnt, zeigt sich schnell an den starken Preisschwankungen der Parkhäuser in der Wiener Altstadt. Das Parkticket schwankt hier je nach Parkhaus zwischen 2,60€ und 4,80€ pro Stunde!