17. September 2016 Europäischer Aktionstag gegen CETA & TTIP – Demos in Wien, Linz, Graz und Salzburg

Am 17. September tragen wir den Protest gegen CETA und TTIP auf die Straße! Mit einer Großdemo in Wien werden wir in einem breiten gesellschaftlichen Bündnis ein klares Zeichen an die Bundesregierung senden: Stoppen Sie die Handelsabkommen CETA und TTIP!

CETA steht unmittelbar vor der Abstimmung: Am 22. und 23. September treffen sich in Bratislava die EU-HandelsministerInnen und wollen dort den Beschluss zur Unterzeichnung von CETA-Vertrag unterzeichnen. Die österreichische Regierung hat es in der Hand dort mit einem Nein das Handelsabkommen zu Fall zu bringen.

Der 17. September könnte als der Tag in die Geschichte eingehen,

Gemeinsam können wir dies diese Demo zu den größten der letzten Jahre machen!an dem das Handelsabkommen von den europäischen Bürgerinnen und Bürgern verhindert wurde. Denn in sieben deutschen Städten werden gleichzeitig ebenfalls Hunderttausende mit uns auf die Straße gehen.CETA ist die Vorlage für TTIP und genauso gefährlich. Im Gegensatz zu TTIP ist der CETA-Vertrag bereits fertig ausverhandelt und steht unmittelbar vor der Abstimmung.CETA enthält alles, was uns mit TTIP droht:◾ CETA enthält Sonderklagerechte für Konzerne◾ CETA gefährdet die heimische Landwirtschaft◾ CETA bedroht Umwelt-, Sozial- und Lebensmittelstandards◾ CETA gefährdet öffentliche Dienstleistungen◾ CETA hebelt die Demokratie aus◾ CETA gefährdet ArbeitnehmerInnenrechteDiese Abkommen dienen den Interessen von Konzernen in der EU, in Kanada und den USA. Sie arbeiten Hand in Hand daran, die neoliberale Globalisierung auszuweiten und zu vertiefen. Das geht auf Kosten von Menschen, Natur und Umwelt auf beiden Seiten des Atlantiks. Die EU-Kommission und die Regierungen in der EU, in Kanada und den USA versuchen gemeinsam, CETA und TTIP auf undemokratische Art und Weise durchzusetzen.Wir lehnen es ab, CETA und TTIP als Angriff aus Kanada oder den USA darzustellen. Auf beiden Seiten des Atlantiks gilt das gleiche: Konzerne wollen diese Abkommen, die kritische Bevölkerung nicht. Wir kämpfen gemeinsam mit sozialen Bewegungen, Gewerkschaften und NGOs in der EU, in Kanada und den USA gegen CETA und TTIP. Wir lehnen jede Art von Rassismus und Menschenfeindlichkeit ab und treten für eine andere Handelspolitik ein, die auf Solidarität, Demokratie und dem Respekt vor Natur, Umwelt und Menschenrechten fußt.Doch nicht nur in Wien, sondern auch in Salzburg, Linz und Graz gehen wir an diesem Tag auf die Straße. Gemeinsam werden wir nicht zu überhören und übersehen sein:Lade auch deine Freundinnen und Freunde zu diesen Facebook-Events ein!Die Kampagne TTIP STOPPEN!wird getragen von einem breiten Bündnis aus NGOs, kirchlichen- und anderen zivilgesellschaftlichen Organisationen.Dieser Eintrag wurde veröffentlicht in CETA, TiSA, TTIP von TTIP stoppen. Permanenter Link des Eintrags.© bei https://www.ttip-stoppen.at/