Fußgänger weggesperrt

02.01.2017, 22:06 Uhr

Gehsteigsperre durch Grazer Volkspartei

Einfach krank der Werbewahn der Bürgermeister-Partei in Graz.Rotzfrech wird das Recht der Fußgänger auf freie Gesteigbenutzung ignoriert.Der Werbetafelslogan - eigentlich ein wahrer Hohn - oder was denken Sie sich dabei - bei diesem Anblick :-( ?Es gibt aber auch andere Optionen für Graz ;-)Auszug aus dem Wahlprogramm vom Einsparkraftwerk "...Ebenfalls treten wir für eine verstärkte Förderung der unabhängigen und freien Mobilität ein.JA zum zu Fuß gehen und noch mehr Fahrradfahren, es geht auch ohne Stom ;-) in der Ökostadt Graz..."