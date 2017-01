graz17: "Alles Menschen auf Augenhöhe": KPÖ präsentiert unabhängige Kandidaten

04.01.2017, 14:07 Uhr

Vor allem die Bürgernähe gab den Ausschlag für die drei heute vorgestellten Personen, die Kommunisten zu unterstützen.

Probleme auch im Mittelstand

Nicht immer muss ein direkter Zugang vorhanden sein, um für die eine oder andere Partei bei Wahlen in den Ring zu steigen. Dies zeigte sich auch heute im Rahmen der von der KPÖ einberufenen Pressekonferenz, bei der Spitzenkandidatin Elke Kahr drei Unabhängige, die das 120 Personen umfassende Kandidaten-Team unterstützen werden, präsentiert hat.Für die Gründerin der Marienambulanz, Christine Anderwald, stehen als Themenschwerpunkt das "Zwillingspaar" Gesundheit und Soziales im Fokus. Der KPÖ gehört die 62-Jährige nicht an, den Grünen hat sie aber mittlerweile den Rücken zugekehrt, da sie "zu abgehoben agieren." Als Unterstützerin für Elke Kahr möchte Anderwald, die Listenposition 25 innehat, vor allem aufgrund deren Nähe zu den Bürgern fungieren. "Viele in Graz können sich nicht einmal mehr Medikamente leisten. Probleme betreffen längst nicht nur mehr die Ärmsten, auch der Mittelstand wird zunehmend ausgehöhlt." Um mehr Bürgernähe zu demonstieren, sollten demzufolge auch die Politikergehälter gekappt werden. "Die müssen sich nicht zwangsläufig abheben."

Murkraftwerk verhindern

Soziale Hilfe macht gesund

Öffi-Ausbau und Wohnunterstützung

Acht Plätze vor Anderwald ist die Malerin und Aktivistin der Bürgerinitiative "Rettet die Mur", Erika Lässer-Rotter, gereiht. "Ich habe mich sehr gefreut, dass die KPÖ das Budget nicht mitgetragen hat", erklärt die gebürtige Vorarlbergerin ihre Beweggründe, warum sie Kahr und Co nun unterstützt. Mit allen Mitteln gelte es, den verbliebenen Grün- und Naturraum in Graz zu schützen. "Es ist ein Wahnsinn, dass mit dem Murkraft die zukünftige Generation verschuldet wird, dazu kann die große Naturzerstörung nicht einfach hingenommen werden." So wie Kahr selbst hofft Lässer-Rotter weiterhin, dass eine Volksbefragung in die Wege geleitet werden kann.Der dritte unabhängige Kandidat ist der für sein soziales Engagement bekannte praktische Arzt Hans-Peter Meister. Seit 1989 ist der Allgemeinmediziner im Bezirk Lend tätig. "Schon damals ist mir immer aufgefallen, dass man Leute, die ein Problem haben, nur zu Ernest Kaltenegger und danach zu Elke Kahr schicken konnte. Jetzt möchte ich mit dieser Unterstützungserklärung selbst ein wenig zurückgeben." Als Mediziner sei ihm bewusst, dass soziale Hilfe auch einem Arzt Arbeit abnehmen könne. Meister selbst steht auf Platz 14 der Kandidatenliste.Einig sind sich alle Protagonisten bei den wichtigsten Themen, die in Graz angesprochen werden müssen. "Dazu sind vor allem der Ausbau des schienengebundenen Verkehrs, das Thema Wohnen sowie der Schutz des Altstadt- und Grünraumes zu nennen", bekräftigt Kahr.Auch ein Gebühren- und Tarifstopp sowie die Kürzung der Parteienförderung stehen auf der KPÖ-Agenda. Die zum Teil durchaus deftigen Aussagen von Bürgermeister Siegfried Nagl in seiner gestrigen Pressekonferenz sieht die Vizestadtchefin gelassen. "Von der herzlichen Umarmung bis zu anti-kommunistischen Ressentiments war von Seiten des Bürgermeisters da schon alles dabei. Das sind bloß wahltaktische Spielereien."