graz17: Der Fahrplan zum großen Wahlfinale in Graz

01.02.2017, 09:23 Uhr

Die Termine der Spitzenkandidaten vor der Grazer Gemeinderatswahl am kommenden Sonntag.

"Eiserne Hochzeit" und mehr



Kern und Strache in Graz

Der Countdown läuft – um 7 Uhr öffnen am Sonntag die Wahllokale, sind 222.856 Grazerinnen und Grazer dazu aufgerufen, den neuen Gemeinderat zu wählen. Wir haben einmal bei den Parteien nachgefragt, welche Termine auf die Spitzenkandidaten in dieser Woche warten.Auf die meisten Termine kommt Bürgermeister Siegfried Nagl mit 18 Einträgen in seinem Kalender. Von Beglückwünschungen zur "Eisernen Hochzeit" bis zur Ehrenzeichenverleihung für Verdienste um den Sport ist da die komplette Palette dabei. Auf 13 Einträge kommt Philip Pacanda von den Piraten. Bei ihm stehen etwa morgen gleich drei Schuldiskussionen auf der Agenda. Auch spannend: Am Samstag vor der Wahl stellt er bis 00.30 Uhr die Plakatständer vor den Wahllokalen selbst auf …Bei unserer Aufzählung ausgenommen ist das Betreuen von Infoständen oder die obligatorischen Hausbesuche – das haben ohnehin alle Spitzenkandidaten dick und fett in ihren Kalendern eingetragen."Dazu läuft ja unser Tagesgeschäft weiter, gibt’s Termine mit den verschiedenen Ämtern und so weiter", sagt Stadtrat Mario Eustacchio. Er lädt mit FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache am Donnerstag zur großen Schlusskundgebung auf den Hauptplatz. Ebenfalls am Donnerstag reist Bundeskanzler Christian Kern zur Unterstützung für Michael Ehmann nach Graz.