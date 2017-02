graz17: Gemeinderatswahl in Graz - Liveticker

05.02.2017, 15:29 Uhr

Die WOCHE live aus dem Rathaus. Wir halten hier mit den Ereignissen rund um die Graz-Wahl am Laufenden.

Ein Drittel der Sprengel ist mittlerweile ausgezählt: Die ÖVP führt nach wie vor klar – Zweiter ist weiter die KPÖ.

Hier geht’s zu unserer großen Themenseite #Graz17.

Ab jetzt zeichnet sich zumindest ein leichter Trend ab: Nach 27 ausgezählten Sprengeln führt Siegfried Nagls ÖVP noch immer klar – und dabei kommen die traditionellen bürgerlichen Hochburgen wie Geidorf, Mariatrost etc. erst. ÖVP 37,17; KPÖ 20,76; FPÖ 16,42; Grüne 10,74; SPÖ 10,44; NEOS 3,13; Piraten 0,88Nach neun Sprengeln sieht’s schon wieder ganz anders aus. ÖVP 38,1; KPÖ 21,07; FPÖ 14,51; Grüne 12,33; SPÖ 9,55 …Aktuell sind 4 von 270 Sprengeln ausgezählt. ÖVP 28,44; FPÖ 26, KPÖ 23,73; SPÖ 13,22; Grüne 6,34; NEOS 1,81 – ein richtiger Trend lässt sich bei dem Auszählungsgrad natürlich noch nicht ableiten.Der erste Sprengel ist ausgezählt. KPÖ 28,5 %; FPÖ 26,9; ÖVP 23,7 – die Wahlbeteiligung lag mit 253 abgegeben Stimmen von 635 Wahlberechtigten bei nur 39,8 %.Soeben ist auch Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer eingetroffen und harrt im Büro des amtierenden Bürgermeisters Siegfried Nagl der ersten Ergebnisse.Die erste offizielle Hochrechnung sollte es um 16.50 Uhr geben – wir halten euch bis dahin natürlich auf dem Laufenden, die ersten Sprengel sollten in Kürze ausgezählt sein.Die Wahllokale schließen erst um 16 Uhr – um 16.20 Uhr sollten die ersten Sprengel ausgezählt sein. Bis dahin heißt’s also noch etwas Geduld zu haben …Erste Rückmeldungen aus den Wahllokalen: Wahlbeteiligung dürfte bei rund 55 Prozent liegen.Langsam füllt sich auch die Medien-Lounge im Rathaus. Im Gemeinderatssaal laufen alle wichtigen Meldungen und Infos der Wahl zusammen, werden die über 550 akkreditierten Personen mit einer großen Vidiwall Personen am Laufenden gehalten.Voraussichtlich ab 16.20 Uhr trudeln die ersten Ergebnisse der Grazer Gemeinderatswahl ein.