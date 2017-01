graz17; Grazer Piraten fordern gratis Öffis an Feinstaubtagen

04.01.2017, 16:09 Uhr

Wieder einmal lassen die Piraten mit einer kreativen Forderung aufhorchen und fordern Maßnahmen bei der Feinstaubthematik.

Graz hat ein Problem mit dem Feinstaub. So weit, so bekannt. Vor allem im Winter werden die Grenzwerte im Grazer Stadtgebiet oft überschritten, weswegen die Piratenpartei Graz rund um Gemeinderat Philip Pacanda ein Gratisangebot von öffentlichen Verkehrsmitteln an Feinstaubtagen fordert. "Graz muss dem Pariser Vorbild folgen und die Öffis an Feinstaubtagen gratis anbieten. Wenn das an Adventsamstagen möglich ist, dann muss es auch an Feinstaubtagen möglich sein", so Pacanda.

Bessere Mobilitätsangebote

An den vier Messstellen Graz-West, Don Bosco, Petersgasse und Gries wurden die Grenzwerte seit 1. Dezember 2016 an bis zu 16 Tagen überschritten. Aus diesem Grund soll es auch Vergünstigungen von E-Mobility Angeboten geben. Einen solchen Antrag stellten die Piraten bereits im Oktober 2015 im Gemeinderat, der allerdings von ÖVP und FPÖ abgelehnt wurde. Jetzt soll mit dieser Forderung das Thema Feinstaub im Grazer Gemeinderatswahlkampf wieder zur Diskussion stellen."Es kann nicht sein, dass die GrazerInnen ein halbes Monat einer solchen Belastung ausgesetzt sind und keine spürbaren Maßnahmen ergriffen werden. Diese Situation ist ja nicht neu und trotzdem passiert nichts. Es braucht Angebote, das Auto stehen zu lassen, keine weiteren Verbote", kritisiert Pacanda.