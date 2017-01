Müll-Kühlung im Winter

08.01.2017, 13:39 Uhr

Seit zwei Jahren

Ja zum Murkraftwerk Graz

Es ist anscheinend vieles möglich in der Ökostadt Graz.Dieser seltsame Zustand bei einem Betrieb vom Land Steiermark in Graz Geidorf wird seit über zwei Jahren vom Einsparkraftwerk kritisiert.Bis jetzt leider noch ohne Erfolg.Bitte diesen Beitag und dieses Video an viele Bekannte weiterleiten, damit dieser Wahnsinn dann ein Ende hat.Das Land Steiermark ist übrigens ein großer Befürworter des Grazer Murkarftwerkes, dessen Baustart nun bereits erfolg ist.Denn wir brauchen alle den Strom - damit dann sogar der Müll im Winter gekühlt werden kann.



10.000 Euro Einsparpotential beim Müllplatz



Nicht nur die Müllkühlanlage ist hier etwas Außergewöhnliches, sondern auch die Mülltrennungsmoral.Ein Restmüllanfall von 57,7 Prozent ist auch ein deutliches Zeichen, dass in der Ökostadt Graz noch vieles nicht so ist, wie es sein sollte.Nachfolgend der Videobeitrag vom Einsparkraftwerk.Das Einsparkraftwerk ist übrigens die einzige Institutuon in Graz, die es wagt solche krassen Zustände aufzuzeigen.