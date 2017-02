Thailand: Unterwegs im Goldenen Dreieck

02.02.2017, 22:05 Uhr

Nicht nur die Strände im Süden und die pulsierende Metropole Bangkok machen Thailand zu einem interessanten Reiseland. Die Grenzregion zu Myanmar und Laos, das Goldene Dreieck, war einst für die Opiumproduktion bekannt. Heute haben die Drogenfelder Platz gemacht für Landwirtschaft und Tourismus. Geblieben sind die reiche Kultur, der buddhistische Glaube und die asiatische Gelassenheit. Bei einer Entdeckungsreise allein oder in einer kleinen Gruppe kann man das Land und seine Menschen am besten erleben.

Von Opium und Landwirtschaft

Über Grenzen hinweg

Märkte und Handwerk

Das Kloster der Reitermönche

Moderne buddhistische Kunst

Rund um Chiang Mai

Unterwegs nach Thailand

Die Reise in die Universitätsstadt Chiang Mai im Norden Thailands führt über Bangkok. Einen ersten Einblick in die Geschichte des goldenen Dreiecks gibt mir die moderne „Hall of Opium“ in der Stadt Chiang Saen. Das Museum zeigt nicht nur die Bedeutung von Opium als Kulturpflanze, sondern auch die Folgen des Drogenmissbrauchs. Heute sorgen königliche Projekte dafür, dass auch die Dörfer armer Bergstämme Alternativen zum Drogenanbau haben. Die königliche Villa „Doi Tung“, die gestaltet ist wie ein Schweizer Chalet, steht im Mittelpunkt eines solchen. Sie erinnert an die Großmutter des neuen Königs, die dazu beitrug, dass die Menschen Informationen und Kredite für den Aufbau von nachhaltiger Landwirtschaft bekamen. Anschließend besuche ich den Mae Fah Luang Garten und das einige Kilometer entfernt gelegene Arboretum.Anschließend bringt mich Tischler Reisen-Guide Bee zur streng bewachten Grenze. Von einem Stützpunkt der thailändischen Armee aus spähen wir nach Myanmar und erfahren beruhigt, dass die Soldaten beider Länder sich regelmäßig zum Fußballspielen treffen. Wir setzen uns in ein kleines Restaurant am Grenzfluss Sae und fahren später durch Reisfelder und Wälder weiter nach Chiang Rai. Oberhalb der Stadt gibt es einen Aussichtspunkt auf das Goldene Dreieck. Bevor es dunkel wird, setzen wir mit dem Longboat über nach Laos auf die Insel Don Sao. Auf dem Markt werden gefälschte Designerwaren und Whiskey mit eingelegten Schlangen und Skorpionen gehandelt. Schöner als im Hotel Serene@Chiang Rai kann man in dieser Stadt nicht aufwachen.Die Märkte sind umso interessanter, je weniger Touristen durch die Gänge zwischen den Verkaufsständen streifen. Auf dem Markt in Chiang Saen entdecke ich neben Fingerbananen, Gewürzen und Gemüse auch lebendige Raupen und Fische, die in der Auslage nach Luft schnappen. Bananen liegen noch hellgrün auf dem Grill. Sie werden geschält und lange bei geringer Hitze gegart. „Erdbeerenpflücken ist äußerst beliebt“, informiert mich Bee über einen neuen Trend im Norden des Landes. Immer wieder halten wir während der Reise an, um kleine Handwerksbetriebe zu besichtigen. In der Nähe von Chiang Mai liegt am Rand der Schnellstraße eine kleine Reisnudelfabrik. In einer anderen Stadt ist eine Frau vor ihrem Haus dabei mit bloßen Händen Sojafladen herzustellen. Nahezu industriell arbeitet dagegen eine Reismühle. Äußerst interessant ist auch der Besuch auf der Teeplantage Choui Fong. Die Arbeiterinnen werden dabei nach dem Gewicht der gepflückten Blätter bezahlt. Den Abend verbringe ich im einsam gelegenen Katiliya Mountain Resort & Spa.Auch für Nicht-Buddhisten ist ein Besuch im Kloster Wat Tham Pa Acha Thong eine gute Entscheidung. Wie an vielen Orten versammeln sich auch hier die Mönche in den frühen Morgenstunden um Almosen zu sammeln. Abt Phra Khruba Nueachai hat sich etwas Besonders überlegt. Der ehemalige Reitersoldat hat seinen Mönchen erlaubt, die Gaben auf Pferden reitend einzusammeln. Nachdem die Almosen übergeben wurden, segnet der Abt seine Gäste. Mit einem mit Pferdehaar geschmückten Stab sendet er ihnen Kraft. Glück und Segen soll es bringen zwischen die Beine des Pferdes des Abtes zu schlüpfen. Ich schließe mich den Gläubigen an und gelange wohlbehalten zur anderen Seite des Pferdes.Thailand steht nicht nur für seine reiche Geschichte, sondern auch für moderne Kunst. Mit Thawan Duchanee starb einer der bedeutendsten im Jahr 2014. Auf dem Gelände des Baandam House, das ihm einst als Kunstatelier und Museum diente, staune ich über seine Werke. Gesammelte Schädel von Rindern verbinden sich mit riesigen, schwarz lackierten Krokodilen und düsteren Statuen zu einem Gesamtkunstwerk. Komplett weiß ist hingegen der Tempel von Chiang Rai Wat Ring Khun. Künstler Ajarn Chalermchai Kositpipat, den ich in der Nähe des Tempels in einem Café sitzen sehe, hat vor fast zwanzig Jahren damit begonnen einen alten Dorftempel in den – wie er findet – schönsten Tempel der Welt umzubauen. Am Abend bringt eine Fahrrad-Rikscha mich vom in der Stadt gelegenen Markt zum Phowadol Resort & Spa.Auch in der Umgebung von Chiang Mai gibt es viele sehenswerte Ausflugsziele. Unterhalb des Doi Chiang Dao, Thailands dritthöchstem Berg, liegen die Chiang Dao Höhlen. In der Höhle selbst sehe ich verschiedene Statuen und eine mit Gold geschmückte, 200 kg schwere Glocke. Später besichtigen wir in der Stadt den Tempel Wat Phra Singh aus dem 14. Jahrhundert. Mitten im Stadtzentrum bietet das Rehabilitationsprogramm des Frauengefängnisses 1-stündige Massagen an. Während in Thailand Fitnessstudios immer beliebter werden, wetteifern Studenten in Chiang Mai um die schnellste Fahrt auf den Berg 15 km außerhalb der Stadt. Dort steht der Tempel Wat Phra That Doi Suthep, das Wahrzeichen der Stadt. Eine langgezogene Treppe führt mich zum Tempel mit Glockenturm, Wandelgang und goldener Chedi. Zeremonielle Schirme umrahmen die achteckige Chedi, die eine Reliquie Buddhas enthalten soll.Nebelschwaden, Reisfelder und der Gesang der Mönche. Das sind nur drei von unzähligen Eindrücken auf einer Entdeckungsreise durch die Kultur und Geschichte Thailands. Neben der pulsierenden Hauptstadt Bangkok hat das asiatische Land abseits der ausgetretenen Touristenpfade eine Menge zu bieten. In der buddhistischen Zeitrechnung hat gerade das Jahr 2560 begonnen – höchste Zeit ins Flugzeug zu steigen und mit einem Veranstalter wie Tischler Reisen neue Seiten des Landes des Lächelns zu entdecken. Damit das Programm zu den eigenen Interessen passt, stellen Reiseveranstalter wie Tischler Reisen aus einer Vielzahl von Bausteinen wie Flügen, Transfers, Hotels und Besichtigungen die persönliche Traumreise zusammen.