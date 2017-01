Ein Mosaik-Stein für Inklusion

18.01.2017, 09:09 Uhr

Seit knapp 20 Jahren ist die Mosaik-Sportgruppe bei Welt-Spielen dabei.

Keine Frage, bei den Special Olympics stehen die mehr als 2.000 Athleten aus über 100 Nationen zu Recht im Scheinwerferlicht. Nicht vergessen darf man dabei aber auch jene Organisationen und Einrichtungen, die im Hintergrund für optimale Trainingsbedingungen ebenso sorgen wie für Transport und Betreuung.Für die Mosaik GmbH ist es bereits lang gelebte Tradition, Athleten für Special Olympics vorzubereiten. "Seit knapp 20 Jahren sind wir aktiv bei Wettbewerben dabei", erzählt Thomas Kepplinger, seines Zeichens Koordinator der Sportgruppe, die seit 2001 besteht. Im Rahmen der "Heimspiele" ist das Mosaik diesmal in den Sportarten Floorball, Schneeschuh-, sowie Eisschnelllauf vertreten. Kepplinger ist schließlich im März auch für die Abwicklung der Eis-Bewerbe in Liebenau verantwortlich."Es ist schön zu wissen, dass alle Helfer und Ehrenamtlichen an einem Strang ziehen. Die meisten Volunteers waren im Vorjahr bereits bei den Pre-Games dabei und haben die Begeisterung mitgenommen." Zu tun gebe es jedenfalls genug, beim Training mit den Athleten wurde nichts dem Zufall überlassen. "Wir haben viel in Frohnleiten trainiert, auch Trainingslager eingelegt." Medaillen sind dennoch nicht das vorrangige Ziel: "Schön wäre aber, wenn alle ihre Trainingsleistungen umsetzen könnten."