Gratis-Boarder-Spaß im Jänner

28.12.2016, 08:30 Uhr

Im Rahmen des Boarders Day verlost die WOCHE auch ein K2-Snowboard.

Auf einem Brett die ehemalige WM-Piste am Kreischberg hinunterziehen, und das auch noch gratis: Der Boarders Day macht’s möglich!Auch in dieser Wintersaison können alle Snowboarder im Alter zwischen 6 und 60 Jahren an diesem speziellen, von Gerd Egger in Kooperation mit dem Kreischberg und dem Surfservice Graz organisierten Tag (diesmal am 14. Jänner) via Anmeldung namentlich unter www.boarderchallenge.at teilnehmen.

Gratis-Board zu gewinnen

Die Liftkarte bekommen alle Angemeldeten, die im Snowboard-Outfit inklusive Board und Ausweis am Kreischberg-Stand bei der Talstation zwischen 8.15 und 10 Uhr vorbeischauen. Parallel zur Veranstaltung verlost die WOCHE ein brandneues Snowboard der Marke K2 und weitere tolle Preise. Dazu muss nur ein Foto, das unter dem Motto "Ich und mein Snowboard" steht, auf www.meinbezirk.at/gewinnen hochgeladen werden. Eine Jury kürt danach aus allen geposteten Bildern den Sieger. Einsendeschluss ist der 12. Jänner 2017.