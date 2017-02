Grazer Doc macht Skifahrern Beine

01.02.2017, 08:00 Uhr

St. Moritz is calling: Der Grazer Sportarzt Klaus Pribitzer ist bei der Ski-WM im Einsatz.

In der Schweiz, in der Schweiz, in der Schweiz: Ein aktuell täglich grüßender Werbespot weist bereits seit Längerem auf das Ski-Highlight des Winters hin. Ab kommendem Montag verwandelt sich St. Moritz in das Wintersport-Mekka schlechthin, wenn zum 44. Mal eine Alpine Ski-Weltmeisterschaft eröffnet wird.Conny Hütter, Österreichs Speed-Ass, ist zwar verletzt, ganz ohne einen Beitrag aus Graz müssen die Titelkämpfe aber doch nicht auskommen. Klaus Pribitzer wird für die ÖSV-Herren bei den Speedrennen als Teamarzt fungieren. Für den 38-Jährigen, der in der Morellenfeldgasse eine Praxis für Allgemein-, Sport- und Manuelle Medizin betreibt, nicht das erste Großereignis, wo er für den Österreichischen Skiverband im Einsatz ist.

Mit dabei in Russland

Verletzungspech

"Bei der Heim-WM in Schladming war ich bereits als Rennarzt engagiert. Das war natürlich ein Mega-Highlight", erinnert sich der Lokalmatador zurück. "Meine Mutter ist gebürtige Schladmingerin, ich habe selbst noch ein Haus dort und fahre fast jede zweite Woche von Graz hinauf", sagt Pribitzer über seine Verbundenheit zur Obersteiermark.Auch Olympia-Luft durfte der Bergfex bereits schnuppern, in Sotschi war er für die heimischen Snowboarder um Benjamin Karl und Marion Kreiner verantwortlich. "Es war eine ganz spezielle Erfahrung. Alles hat so konstruiert gewirkt. Die österreichischen Erfolge haben zum Glück das Ambiente überstrahlt, wir haben teilweise in Zimmern ohne Kasten schlafen müssen."Eines ist aber gewiss: So spartanisch wie in Russland wird sich St. Moritz nicht präsentieren. "Wir arbeiten dort mit der lokalen Klinik zusammen, das wird sicher alles sehr gut funktionieren."Pribitzer selbst wird, wie immer bei Abfahrten und Super-G-Bewerben, am Start oder an der ersten Schlüsselstelle der Strecke stehen. "Sollte ein Österreicher stürzen, fahre ich sofort zur Unfallstelle. Dann wird, in Abstimmung mit dem Organisationsteam, die Rettungskette organisiert."Im Idealfall hat der Vater eines 18 Monate alten Sohnes, der vor rund drei Jahren die Praxis von Peter Wasler übernommen hat, also nichts zu tun. "Es gab heuer leider eh schon genug Verletzungen im Team. Woran das liegt, lässt sich aber nicht so einfach sagen." Viel lieber wäre Pribitzer ohnehin, wenn die österreichischen Speed-Fahrer nicht nur gesund, sondern auch erfolgreich ins Ziel kommen. "Die Medaillenfeiern bei Olympia waren schon richtig toll, diesmal haben wir wieder einige heiße Eisen. Vor allem Max Franz habe ich auf der Rechnung."