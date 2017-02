Grazer Teams sind im Cup-Fieber

07.02.2017, 17:04 Uhr

Die Liga hat mal Pause: HSG, HIB, UVC und UBSC sind im K.o.-Modus

Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte steht die HSG Graz im Final-Four des österreichischen Handball-Cups. Der Weg dorthin war für die siegverwöhnten Murstädter jedoch ein steiniger, Ales Pajovic und Co. mussten beim WAT Atzgersdorf in Wien sogar in die Verlängerung. Im Final-Four der Volleyballer sind auch noch zwei Grazer Teams aktiv: Die UVC-Damen treffen am Samstag in Amstetten auf Sokol/Post (15.30), der SSV HIB Liebenau auf die Lokalmatadoren (18). Ebenfalls im Cup aktiv sind noch die Basketballer des UBSC: Am Freitag müssen die Grazer in Oberwart bestehen (19.30).