Grazer Triathlet war nicht zu schlagen

07.02.2017, 17:07 Uhr

Anton Hergouth jubelt im winterlichen Estland über den EM-Titel.

Im fernen Estland hat ein Grazer beim Winter-Triathlon zugeschlagen. In der Altersklasse 70 hat sich Anton Hergouth in Otepää zum Europameister gekürt. An den Wettkämpfen im Baltikum nahmen insgesamt mehr als 400 Sportler aus 14 Nationen teil. Auf abwechslungsreichen und zum Teil äußerst schwierigen Streckenabschnitten musste zunächst ein drei Kilometer langer Crosslauf absolviert werden. Auf die sieben Kilometer lange Mountainbikefahrt folgte zum Schluss noch ein Fünf-Kilometer-Fight auf der Loipe.