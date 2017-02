Jimmy Jeggo – Sturms Herzstück mit Glamoureffekt

15.02.2017, 06:00 Uhr

Jimmy Jeggo will mit Sturm den Auftaktflop vergessen machen – Unterstützung sitzt auf der Tribüne.



"Sehr viel Qualität in der Mannschaft"

Jimmy wird’s schon richten. Im so erfolgreichen Sturm-Herbst war er so etwas wie die Entdeckung der Saison: James Jeggo. Der Australier mit rot-weiß-roten Wurzeln kurbelte im schwarz-weißen Mittelfeld unermüdlich, gab keinen Ball verloren und spielte sich so in die Herzen des Sturm-Anhangs.Auch beim bitteren Frühjahrsauftakt in Mattersburg war die Nummer sechs noch der Aktivposten im Spiel des Herbstmeisters. "Aber ehrlich, das Spiel war gleich schlecht wie das Resultat – und das von der ganzen Mannschaft, inklusive mir", ist der 25-Jährige ehrlich. "Das Gute im Fußball ist, dass du schon am nächsten Wochenende die Chance zur Wiedergutmachung hast. Im Spiel gegen die Austria werden wir ein ganz anderes Gesicht zeigen – das Stadion wird gut gefüllt sein, der Gegner will Fußball spielen. Mit unseren tollen Fans im Rücken werden wir die Scharte von Mattersburg ausmerzen", hofft Jimmy am Samstag (16 Uhr) auf den ersten Dreier.Dass man mit Uros Matic und Bright Edomwonyi zwei wichtige Spieler in der Winterpause abgegeben hat, ist für Jeggo kein Beinbruch. "Weil wir auch durch die Neuverpflichtungen nach wie vor über sehr viel Qualität im Kader verfügen. Dass Spieler oder Trainer kommen und gehen, gehört im Fußball eben dazu. Ich habe mich natürlich vor allem mit Uros auch am Platz hervorragend ergänzt – aber das werde ich auch mit anderen Spielern. Es dauert halt etwas, bis man die Abläufe verinnerlicht hat."

284.000 Fans Follower auf Instagram

Auf der Tribüne wird am Samstag auch wieder Jimmys Herzblatt Shannen Platz nehmen. Und die 22-Jährige ist in ihrer australischen Heimat eine der bekanntesten Bloggerinnen überhaupt, hat allein auf Instagram über 284.000 Abonnenten. "In Australien werden wir auf der Straße öfter angesprochen – aber ich glaube, nicht wirklich wegen mir, sondern wegen Shannen. Ich habe damit aber kein Problem, sondern bin wirklich stolz auf sie."In Adelaide hat Shannen mittlerweile sogar mit "Alter Ego The Label" ihr eigenes Modelabel gelauncht. Und: Voraussichtlich im nächsten Winter wird geheiratet. "Ich habe ihr jetzt in der Winterpause den Antrag gemacht – ob er auch richtig romantisch war, weiß ich nicht, da musst du sie fragen, ich habe jedenfalls alles gegeben." So wie er es auch am Samstagnachmittag im schwarz-weißen Dress gegen die Austria wieder tun wird …