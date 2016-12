Nico Rosberg, der Formel-1-Weltmeister!

08.12.2016, 13:07 Uhr

Die Mega-Show auf dem Heldenplatz, endete mit einer Saisonabschluss-Gala in der Wiener Hofburg.Nico Rosberg hat viele Menschen, mit seinem spontanen Rücktritt überrascht.Der Weltmeister gab einige Tage nach seinem Sieg, zugunsten seiner Familie den Rücktritt bekannt.Nico Rosberg ist mit Vivian Sibold verheiratet und ihre gemeinsame Tochter Alaia ist 16 Monate alt.Eine Rückkehr in die Formel 1, zieht der Champion zum jetzigen Zeitpunkt nicht in Erwägung.