Patriots Ladies steigern sich in Graz

02.10.2016, 22:30 Uhr

Graz : ASKÖ Stadion |Am 02. Oktober trafen die Telfs Patriots Ladies zum zweiten Mal auf die Graz Giants Ladies, diesmal auswärts im Eggenberg Stadion, Graz. Die Grazerinnen liefen als klare Favoritinnen aufs Feld, was aber dem Kampfeswillen der Patriotinnen keinen Abbruch tat. Gekämpft wurde bis zur letzten Minute.Die zweite Begegnung der beiden Ladies-Teams war bedeutend härter in der Gangart, als noch das erste. Die Grazerinnen wollten in ihrem letzten Saisonspiel zeigen was sie können. Allerdings haben die Patriots Ladies in ihren ersten beiden Ligaspielen einiges dazugelernt und konterten bedeutend besser als noch vor drei Wochen.

Im ersten Quarter zog sich eine Spielerin der Giants eine Knieverletzung zu. Kurioserweise wurde erst zu diesem Zeitpunkt bemerkt, dass keine Einsatzkräfte der Rettung anwesend waren. Die Verletzte wurde mit dem Privatauto ins Spital gebracht. Es folgte eine Spielunterbrechung von mehr als 30 Minuten bis das erforderliche Rettungsteam am Spielfeldrand stand.In der ersten Halbzeit holten sich die Giants Ladies mit drei Touchdowns und einem Safety 20 Punkte gegen die Telfer Patriotinnen. Die Defense der Goldhelme ließ im gesamten Spiel keine 2 Point-Conversion zu und verteidigte die Endzone erfolgreich.Im dritten Quarter zeigte die Offense der Telferinnen einige sehr schöne Aktionen und sie drangen mehrmals tief in die Red Zone der Giants vor. Leider fehlte das nötige Quäntchen Glück um den Ball auch über die Linie zu bringen.Headcoach Lars Steinmetz ist sehr zufrieden mit den Leistungen seines Teams: „Heute haben unsere Ladies gezeigt was sie können, besonders in der zweiten Halbzeit. Die Offense hat gut funktioniert und die Defense ließ lediglich mehr einen Touchdown zu. Wir sind auf einem sehr guten Weg!“Der nächste und letzte Einsatz für das Ladiesteam der Telfs Patriots in ihrer Saison ist am 15 Oktober, 18:00 Uhr in der Silberstadt-Arena in Schwaz gegen die Hammers Ladies, die derzeit mit drei Siegen die Tabelle anführen. Alle Fans der Telfs Patriots sind natürlich herzlich eingeladen als 12. Frau am Feld ihr Team lautstark zu unterstützen.