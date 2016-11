Sensationelle Leistungen von Marco Sonntag in Graz

27.11.2016, 10:43 Uhr

Graz : Auster Wellnessbad | Dievom 17.-20.11.2016 in Graz begannen für Marco mit einem großen Knall: über 1.500m Kraul explodierte er förmlich und pulverisierte seine bisherige Bestzeit.vomunterbot seinen eigenenum mehr als 18 Sekunden und wurde in der neuen Rekordzeit von 16:05,94 hervorragender dritter in der allgemeinen Klasse und zweiter bei den Junioren.

Nach diesem hervorragenden Auftakt konnte der Zirler Topathlet bei den nächsten Bewerben locker darauf losschwimmen und mit dieser Lockerheit weitere Topleistungen abrufen. Es folgte ein weitererüber 800m Kraul und eine neue persönliche Bestzeit über 400m Kraul. Bei beiden Distanzen belegte Marco den undankbaren 4. Platz in der allgemeinen Klasse aber jeweils den 3.Platz bei den Junioren.Auch auf den beiden kürzeren Krauldistanzen schlug sich Marco außerordentlich gut und verbesserte seine Bestzeiten erheblich. Über 200m Kraul erreichte er das B-Finale und schließlich den 7. Platz bei den Junioren, über 100m Kraul wurde er dann noch 11. in der Juniorenwertung.Einen großen Anteil an diesen Erfolgen haben seine beiden Trainerund, die mit einer Trainingsumstellung neue Reize setzten und damit die enorme Steigerung bei Marco Sonntag auslösten.