Starkes Triple in der Bluebox

11.01.2017, 08:00 Uhr

Drei Heimspiele warten auf die UVC-Spieler in den nächsten Tagen.

Nach der Weihnachtspause ist vor den Topspielen: Für die Damen- und Herrenteams des UVC Graz geht es jetzt so richtig ans Eingemachte. Die Vorzeichen vor den jeweiligen Heimpartien könnten bei einem Blick auf die Tabelle nicht unterschiedlicher sein.Für Lorenz Koraimann und Co. geht es im Steirer-Derby gegen Weiz am Samstag (Bluebox, 20.15 Uhr) um doppelte Punkte, schließlich benötigt der Tabellensechste nach einer bisher durchwachsenen Saison dringend einen Sieg, will man sicher das Play-off erreichen.

Bratislava kommt

Das Topspiel des Tages steigt bereits um 17.50 Uhr, wenn die UVC-Damen Tabellennachbarn Linz/Steg empfangen. Nur vier Punkte fehlen auf die Oberösterreicherinnen, dementsprechend motiviert sind Eva Dumphart und ihre Kolleginnen. "Wollen wir den Grunddurchgang auf Platz zwei beenden, müssen wir gewinnen", so die Kapitänin. Die beiden Heimduelle sind übrigens auch live auf ORF Sport+ zu sehen.Quasi ohne Pause geht es am kommenden Dienstag mit dem Rückspiel im CEV Challenge Cup gegen Bratislava weiter. Das Hinspiel haben die Damen mit 1:3 verloren. "Wir wollen den Schwung mitnehmen und schauen, was noch möglich ist", sagt Dumphart. Um einen möglichen Golden Set zu erreichen, muss ein 3:0- oder 3:1-Sieg her. Die Partie in der Bluebox beginnt um 19 Uhr.