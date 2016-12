WOCHE-Silvesterlauf wird zur Rekordjagd

28.12.2016, 10:49 Uhr

Graz läuft – zum Abschluss des Jahres 2016 natürlich beim großen WOCHE-

Silvesterlauf.



Die Bestmarken

Auf die Plätze, fertig, los! Am Samstag (Start 14.30 Uhr) läuten wir das neue Jahr mit dem WOCHE-Silvesterlauf sportlich ein. Und danach können sich alle Läufer und natürlich auch alle anderen mit der bereits legendären Silvesterparty im Festzelt mit Egon7 belohnen und gebührend auf 2017 anstoßen.„Veranstaltungen wie der Silvesterlauf und die weiteren Silvesteraktivitäten bieten den Grazerinnen und Grazern sowie den Gästen aus dem In- und Ausland vielfältige Möglichkeiten, den Jahreswechsel zu begehen und tragen zum Ruf von Graz als Stadt mit spannenden Events bei", freut sich auch Wirtschafts- und Tourismuslandesrat Christian Buchmann auf diese Highlights zum Jahresabschluss.Beim Silvesterlauf selbst geht’s auch zur Jagd auf die Rekorde: Zum einen haben im Vorjahr über 1.500 Teilnehmer für ein mehr als imposantes Bild gesorgt, und außerdem geht’s natürlich auch um die Streckenrekorde.Die bisherigen Bestmarken können sich jedenfalls mehr als sehen lassen. Über die zehn Kilometer sind bisher die 31:36,5 Minuten des Ungarn Gabor Jozsa aus dem Jahr 2014 unerreicht – bei den Damen hält Lisa Perterer aus Kärnten mit 35:33 die Bestmarke.Über die fünf Kilometer ist der rasende Feuerwehrmann Thomas Rossmann aus St. Peter am Ottersbach mit sensationellen 15:02 Minuten bis dato die Nummer eins – bei den Damen ist die Rekordhalterin über die eine Runde Marika Huber mit 18:37,28 Minuten.

Silvester-Dreier

Infos zur Anmeldung:

Die große Party am Mariahilferplatz startet aber schon morgen – am 29. Dezember öffnet das Festzelt für das "Single-Silvester" nämlich erstmals seine Pforten.Als "Startnummer zwei" folgt beim großen "WOCHE-Silvester-Dreier" dann das traditionelle "Bauernsilvester" mit viel Stimmung am 30. Dezember.„Das Bauernsilvester gehört für mich bereits zum traditionellen Jahresabschluss, weil man dabei in geselliger Atmosphäre das Jahr Revue passieren lassen kann. Auch wenn wir in der Bauernschaft auf ein sehr schwieriges Jahr zurückblicken, starten wir dennoch voller Hoffnung und Mut in das neue Jahr“, ist es nicht nur für Landwirtschaftslandesrat Johann Seitinger längst ein Fixtermin.Anmeldungen sind noch bis 29. Dezember (18 Uhr) ohne Nachnenngebühr hier möglich. Am 30. (12 bis 18 Uhr) und 31.12. (9.30 bis 12,30 Uhr) kann man sich auch noch beim Giga-Sport anmelden.