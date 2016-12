Ein Abend im Zeichen der Geschäftsideen

20.12.2016, 17:12 Uhr

Der Uhrturm Pitch im Jänner soll potenziellen Unternehmensgründern auf die Sprünge helfen.

Die Junge Volkspartei Graz veranstaltet mit dem Wirtschaftsbund am 18. Jänner 2017 einen sogenannten Uhrturm Pitch. Dieses Event, das im Spacelend (Neubaugasse 24) ab 18 Uhr über die Bühne gehen wird, richtet sich vor allem an potenzielle Unternehmensgründer, die eine Start-up-Idee haben und dabei die Gelegenheit bekommen, sie vor einer Jury zu präsentieren. Durch die Hilfe der Experten kann bei der Weiterentwicklung und Verwirklichung des Gründer-Traumes geholfen werden.Als Ansprechpartner fungieren Daniela Gmeinbauer vom Wirtschafsbund, WOCHE-Chefredakteur Roland Reischl, Julian Pekler, der Gründer und Vorsitzende von PENTR, Kottulinsky-Miteigentümer Oswald Held sowie Philip Slapar vom erfolgreichen Start-up SunnyBag. Noch bis zum 11. Jänner können sich Interessierte unter pitch@jvp-graz.at anmelden. Alle, die sich generell für das Thema begeistern oder ihr Team anfeuern möchten, schicken ein Mail an uhrturm-pitch@jvp-graz.at.