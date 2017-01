Ein Fest für die FH – 15 Jahre "Journalismus und PR" und zwei neue Masterlehrgänge

30.01.2017, 07:00 Uhr

Der Studiengang "Journalismus und Public Relations" an der FH Joanneum in Graz feiert heuer sein 15-jähriges Bestehen. Letzten Freitag wurde das Jubiläum gebührend gefeiert. Auch zwei neue Master-Lehrgänge locken ab Herbst 2017.

"Irgendwas mit Medien" – das ist nach wie vor ein typischer Satz vieler junger Leute auf die Frage nach möglichen Berufswünschen. Das Institut "Medien und Design" an der FH Joanneum hat dies vor 15 Jahren erkannt und 2002 den Studiengang für damals noch "Journalismus und Unternehmenskommunikation" eingerichtet. Inzwischen heißt das Bachelorstudium "Journalismus und PR" und hat seine Studierendenzahl von 25 auf 40 erhöht. "Wir haben die Anzahl aufgestockt, weil die Nachfrage enorm ist. Wir haben jährlich eine sechsfache Überbuchung", sagt Institutsleiter Heinz M. Fischer.

Vielfältiger Traumberuf

Neue Master-Angebote

Fest zum Jubiläum

Der kaufmännische Geschäftasführer der FH, Günter Riegeler, sieht den ungebremsten Erfolg des Studienganges in der Vielfältigkeit des Instituts und darin, dass das Institut den Wandel des Berufsbildes früh realisiert hat. "Ich liebe es, Zeitung zu lesen. Aber ich glaube auch, dass sich die Kommunikation – vor allem die digitale Kommunikation – erweitert und verändert. Diesen wachsenden Bedarf an Kommunikationsexperten und Kommunikationsexpertinnen hat das Institut früh erkannt und sich geschickt auf verschiedene Zweige spezialisiert", so Riegler.Seit 2014 gibt es so bereits den Masterstudiengang "Content Strategie". Ebenfalls 2014 hat der erste Master-Lehrgang "Public Communication" Betrieb aufgenommen. Im Herbst 2017 sollen nun die Master-Lehrgänge "Technische Dokumentation" sowie "Visuelle Kommunikation und Bildmanagement" folgen. "Die Welt der Bilder wird immer wichtiger, genauso wie ein fundiertes technisches Verständnis in der Medien- und Kommunikationsbranche", meint Fischer. Alle Lehrgänge sind im Gegensatz zu Bachelor- wie Masterstudium (jeweils aus öffentlicher Hand finanziert) kostenpflichtig.Insgesamt 325 Studierende konnten seit 2002 die diversene Medienstudiengänge erfolgreich absolvieren. Und viele von ihnen ließen Freitagabend feierlich die Korken knallen. In einem vollgefüllten Audimax der FH in Eggenberg wurde das Jubiläum zu einem großen Fest. Unter den anwesenden Gästen waren auch Rektor Karl Peter Pfeiffer sowie der Vorsitzende des Aufsichtsrates, Günther Witamwas. Nach Vorträgen von Fachexperten gaben aktuelle Studierende einen Einblick in laufende Projekte. Danach gab es ein gemütliches Beisammensein und einen regen Austausch zwischen Professoren, Studierenden und Absolventen. Thema an vielen Tischen: Irgendwas mit Medien ...