FH Campus 02 feiert Geburtstag

13.12.2016, 10:45 Uhr

Die Fachhochschule Campus 02 feiert ihr 20-jähriges Bestehen.

Knapp 4.000 Absolventen, fünf Studienrichtigungen und aktuell 1.236 Studierende – die Zahlen der FH Campus 02 lesen sich zweifellos beeindruckend. Und kombiniert mit dem 20. Geburtstag einmal Grund genug zu feiern. „Die Erfolgsrezepte der ersten 20 Jahre wie unternehmerisches Denken, der Fokus auf Wirtschaft und Technik sowie die Einbettung in viele Kooperationen der Steirischen Hochschulkonferenz sollen uns auch in Zukunft die Richtung weisen und uns den Mut geben, immer wieder Neues zu versuchen, damit unsere Studierenden und Absolventen weiterhin am Puls der Zeit ausgebildet werden“, stellt die neue FH-Rektorin Kristina Edlinger-Ploder klar.In die selbe Kerbe schlug auch Josef Herk, Präsident der Wirtschaftskammer Steiermark: „Als Haupteigentümer der Hochschule kann die WKO Steiermark mit Stolz sagen, dass es die FH CAMPUS 02 binnen 20 Jahren zu einem Fixstern unter den heimischen Ausbildungsstätten gebracht hat.“