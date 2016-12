Finale bei den EuroSkills in Göteborg

03.12.2016, 11:06 Uhr

Kurz vor 17 Uhr enden heute die Bewerbe bei den EuroSkills in Göteborg. Österreichs Team voll im Medaillenrennen.

Um 9 Uhr hat heute der letzte Wettkampftag in Göteborg begonnen – um spätestens 17 Uhr sind dann alle Bewerbe beendet. Dann beginnt die Auswertung der Jury – am Sonntag stehen dann alle Europameister fest, werden in einer feierlichen Schlussveranstaltung die Medaillen vergeben.Das rot-weiß-rote Team mischt jedenfalls beim Kampf um Edelmetall noch voll mit. Und auch die neun steirischen Teilnehmer sind gut unterwegs. "Ich bin zwar nicht ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel, aber ich glaube schon, dass wir in allen Bewerben, wo wir antreten, auch Medaillen holen können", ist Josef Herk, Präsident der Wirtschaftskammer Steiermark, optimistisch.