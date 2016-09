Gewinnspiel: Einen Tag "Abenteuer Industrie"

27.09.2016, 13:25 Uhr

Für einen Tag eintauchen in innovative Technologietests oder die spannende Erforschung neuer Geschmacksrichtungen.

Mit der WOCHE sind Sie für einen Tag mitten drinnen in der steirischen Industrie. Sechs Betriebe öffnen ihre Türen und erlauben so einen Blick in ihre täglichen Produktionsabläufe.Die rund 300 Mitarbeiter am Standort Bruck/Mur erzeugen unter anderem Motorkomponenten für Porsche, Ferrari und die Formel 1. Die Besucher können ihr Geschick an einer CNC-gesteuerten Drehmaschine beweisen.

Mitmachen und gewinnen

Nicht nur Stärke und Zucker wird bei Agrana in Gleisdorf produziert, sondern seit 2003 geht es auch fruchtig zu. Bei der Werksführung können unterschiedliche Fruchtzubereitungen verkostet werden.Die von Ams in Premstätten produzierten Sensoren sorgen für eine nahtlose Verbindung im Auto, beim Röntgen und bei Tablets und Smartphones.In Liezen können Sie die Entstehung eines Admonter Naturholz-Produktes vom Holzstamm bis zum Vertrieb begleiten.Hochwertiges Verpackungsglas für die internationale Spirituosen- und Kosmetikindustrie kommt aus Köflach. Bei der Betriebsbesichtigung dabei ist auch Fußball-Bundesliga-Schiedsrichter Andreas Kollegger.3D-Druck in Präzision, Maschinen-Unikate nach Maß. Das ist die Welt des 100-köpfigen Familienunternehmens Hage in Obdach.Unten auf "mitmachen" klicken und einen Tag „Abenteuer Industrie“ gewinnen!Die Gewinner werden per E-Mail verständigt.Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.