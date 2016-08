Gut eingerichtet in einer Designstadt

31.08.2016, 12:12 Uhr

Die ÖBB, Anton Paar, das „Eckstein“ und viele andere vertrauen auf Robert Eisenberger und „Inside Einrichtungen“.

Umgeben von Altbauten in St. Leonhard steht ein Glaswürfel, der die Blicke auf sich zieht. Dort ist das Einrichtungsstudio „Inside“ beheimatet, dessen Geschäftsführer Robert Eisenberger ist. Dieser sprach im WOCHE-Business Lunch über sein Unternehmen, die Standortthematik sowie Wohntrends und Design.Robert Eisenberger: 1992 habe ich „Inside“ in der Schippinger Straße in Gösting gegründet. Seit 17 Jahren bin ich nun in der Leonhardstraße. Hier ist die Erreichbarkeit viel besser und wir haben eigene Parkplätze, was sehr viel wert ist. Auch die gute öffentliche Anbindung ist ein großer Vorteil.

Gast und Wirtschaft

Unser Unternehmen steht auf zwei Standbeinen: Zum einen gibt es den Privatkunden, wo wir von Anfang an sehr viel in Kooperation mit Architekten die Wohnräume planen. Zum anderen haben wir auch Objektkunden, wo wir zum Teil ganze Firmengebäude ausstatten.Wir sind ein Dienstleistungsunternehmen und versuchen, unsere Kunden zu 100 Prozent zufriedenzustellen. Dafür nehmen wir uns sehr viel Zeit und unser eigenes Montageteam ist neben der Planung und Beratung von enormer Bedeutung. Angefangen bei der Küche bis zum einzelnen Stuhl gehen wir auf die individuellen Bedürfnisse ein, was uns in fast allen Fällen auch gelingt. Wir haben aber auch die besten Kunden (lacht) und es macht einfach Spaß, gemeinsam ihre Vorstellungen erfüllen zu können.Ja, das ist für uns sehr wichtig. Wir besuchen die Hersteller und kennen auch oft die Eigentümer. Unsere Produkte werden fast ausschließlich in Europa, sehr viele direkt in Italien, hergestellt. Dadurch können wir qualitativ hochwertige Produkte anbieten, die über Jahrzehnte überzeugen. Diese können dann auch von Generation zu Generation weitergegeben werden.Bei den Räumen kommt sehr viel Buntes hinzu, daher sollte man sich bei der Möbelierung auf ein bis zwei Farben konzentrieren. Dies in Kombination mit Holz und edlen Materialien wie Leder machen das Wohndesign zeitloser und eleganter.Aktuell werden viele Vintage-Möbel eingesetzt. Dadurch kann ein persönlicher Wohnstil kreiert werden und Erbstücke kommen mit modernen Designklassikern besser zur Geltung. Hochglanz wird nur mehr als Einzelelement verwendet. Holzarten wie Eiche und Walnuss sind ein starkes Thema, mit Metallen und Stoffen werden Kontraste geschaffen.Ja, es passiert sehr viel in Graz, obwohl es nicht immer gesehen wird. Der Titel „City of Design“ ist wichtig und hat viele positive Effekte, wie etwa für Tischlereien. Daher unterstützen wir Jungdesigner und bieten ihnen eine Fläche, wo sie ihre Produkte präsentieren können, die wir in unser Angebot integrieren.Sehr beliebt ist der Stuhl 3107 von Arne Jacobsen der Firma Fritz Hansen. Ich mag auch das „Egg“ von Fritz Hansen. Dieser Stuhl ist aus edlem Rindsleder und nahezu ganz in Handarbeit gefertigt.Geschäftsführer von Inside-Einrichtungen.am 1.4.1968 in Graz.die klassische Tischlerausbildung.Tischlermeister.1991 ist er selbstständig.ist er mit seiner Frau Dagmar.zweier Töchter, die 16 und 20 Jahre alt sind.heißt sein Hund.ist er in der Natur.verbringt er in den Bergen.zählen Mountainbiken und Schitouren gehen.wohnt mit seiner Familie in einem Haus.wie der Stuhl Nummer 14 von Thonet oder ein Pianino schmücken sein Zuhause.seiner Lieblingsstücke ist das „Egg“ von Fritz Hansen.hat ein tolles Team und arbeitet sehr gerne.wurde 1992 gegründet.und Planung von Wohnräumen für Privat- und Firmenkunden.von Design-Möbeln und Maßanfertigungen aller Art.Leonhardstraße 46, 8010 Graz (Ecke Merangasse)www.inside-einrichtungen.comin Grazarbeitet mit heimischen Architekten und Tischlereien zusammen.Montag bis Freitag : 9 bis 18.30 UhrSamstag 9 bis 14 UhrLeonhardstraße 40-42, 8010 Graz0316/32 86 37www.thomawirt.atTäglich von 9 bis 1 Uhr nachts.Der Thomawirt zählt seit mittlerweile zehn Jahren zu den Top-Lokalen der Murmetrople. Neben dem Frühstück überzeugen auch die Mittagsmenüs sowie die Auswahl an österreichischen Klassikern, Steaks und Burgern. Live-Musik-Abende laden zum Verweilen ein. Service: aufmerksam und charmant.Robert Eisenberger wählte das Tagesgericht bestehend aus einer Kürbiscremesuppe, Lachsfilet mit Polentatalern sowie einem gemischtem Salat. Für die WOCHE gab es den Hühnerstreifensalat mit Kernöl.Der Geschmack und die optische Gestaltung des Essens überzeugen. Das Lachsfilet war sehr zart und auch die Hühnerstreifen auf buntem Salat waren gut. Das Preis-Leistungsverhältnis des Mittagsmenüs stimmt in jedem Fall. Ausprobieren lohnt sich.