Hornigkaffee fährt auf Erfolg

14.02.2017, 14:52 Uhr

J. Hornig hat im Jahr 2016 eine Umsatzsteigerung von 14,3 Prozent erreicht.

Erfolg mit Crema, bald auch in Wien

Mit insgesamt 16,8 Millionen Euro Umsatz aus dem Vorjahr startet J. Hornig ins neue Geschäftsjahr. „Das Ergebnis von 2016 ist mehr als nur erfreulich. Es ist der Beweis, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Wir wollen die modernste Kaffeemarke Österreichs sein, und das kommt bei den Kunden gut an“, bilanziert Geschäftsführer Johannes Hornig.Das heimische Unternehmen scheint auf Erfolg programmiert. Rund 5.000 Kunden setzen mittlerweile auf die Kaffeequalität von J. Hornig. Auch mit neuen Produkten versucht die Firma, den Markt neu zu erobern. So wurde 2016 das "Cold Brew" – kalt gebrühter, in Flaschen haltbarer Kaffee – als Produktinnovation in Österreich eingeführt. Und es wird auch eifrig expandiert. So soll in Wien in Kürze die erste J. Hornig Kaffeebar eröffnet werden. Ebenso freut sich das Unternehmen über das fast doppelte Wachstum um 97,7 Prozent des „Caffè Crema“. „Das ist unglaublich und beweist einmal mehr, dass das Crema-Segment sich nach wie vor in einem enormen Aufstieg befindet“, so Hornig.