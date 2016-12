"Ich war Chef, nun will ich Mitarbeiterin sein"

14.12.2016, 08:00 Uhr

Aus der Selbstständigkeit ins Angestelltenverhältnis zurück: Das ist Thema im 3. WOCHE-Karrierecoaching.

Wie zurück?

Jede Woche beantwortet Karriereexpertin Doria Pfob die Jobfrage eines WOCHE-Lesers. Diesmal ging es bei dem persönlichen Coaching an einem ungewöhnlichen Grazer Ort ab ins Joanneumsviertel. In ruhiger Atmosphäre auf den Stiegen der "Neuen Galerie" drehte sich alles um die Frage, wie man nach ein paar Jahren in der Selbstständigkeit zurück ins Angestelltenverhältnis findet.Wer kurze Zeit sein eigener Chef war, ist ideal geeignet, wieder zurück ins Angestelltenverhältnis zu kehren. "Man versteht danach jeden Chef, das ist ein enormer Vorteil für einen Betrieb", ist Doria Pfob überzeugt. "Man muss bei Personalern und Arbeitgebern Vorbehalte gegenüber Ex-Selbständigen minimieren, und in der Bewerbung ist es von Vorteil, der Firma eine nutzbringende Idee anzubieten. Und sich nicht über Inserate zu bewerben, sondern über die Homepage, um vorrangig zu vermitteln, dass man am Unternehmen interessiert ist."

Tipps für den Lebenslauf

Eye-Tracking

Persönlichkeitsseite

Der Kandidatin legt sie deshalb nahe, das Wort „Selbstständigkeit“ besser wegzulassen. Wichtig ist, sich im Bewerbungsprozess nicht gleich von ein paar Jobabsagen demotivieren zu lassen. "Leider haben wir in Österreich diese Scheiterkultur, aber scheitern gibt es nicht", erklärt die Expertin. Und wenn eine Absage kommt, sollte unbedingt nachgeforscht werden, woran das lag. "Diese Auskunft hilft, Strategien zu ändern. Ansonsten tut man weiterhin Dinge, die nicht funktionieren." Im Lebenslauf wiederum gilt es zu beachten, nicht länger als zwei Seiten zu schreiben, eine passende Schriftgröße zu wählen (Tipp: 11) und unter den "Aufgabenbereichen" persönliche Erfolge aufzulisten. "Wir werden wegen unserer Erfolge gekauft, nicht wegen der Tätigkeiten, wie zum Beispiel: erstmaliger Markteintritt in Japan oder Erstellung eines erfolgreichen Softwareprogrammes."Der Anfang ist entscheidend und das Ende bleibt in Erinnerung – dieser Spruch passt für jeden Lebenslauf. Da die zwei Seiten schnell überflogen werden, sollten jene Details fett markiert werden, die man selbst hervorheben möchte."Wir können dem Leser den Lesefluss vorgeben, das ‚Eye-Tracking‘ steuern", sagt Pfob. "Gut tut man auch daran, wenn man unter die ersten persönlichen Daten kurz eine Botschaft formuliert, die das Interesse bei der Firma weckt, den Bewerber kennenzulernen", rät Pfob. Wenn man gerne mit Farben arbeitet, rät Pfob, die Farbe des jeweiligen Unternehmens zu wählen, da diese bereits positiv besetzt sind.Zusätzlich kann man eine Persönlichkeitsseite erstellen, wie es auf www.about.me möglich ist. Hier gilt es, nicht den Lebenslauf zu wiederholen, sondern sich mit seinen Stärken interessant darzustellen. Für den neuen Karriereweg ist es auch hilfreich, Bekannte und Freunde zu fragen, in welches Unternehmen man aus ihrer Sicht gut passt. Persönlicher Output: Man muss dem Unternehmen unbedingt einen Nutzen bieten und man braucht Geduld.Wollen auch Sie sich kostenlos coachen lassen? Dann schreiben Sie Ihre persönliche Karrierefrage an: verena.schaupp@woche.at (Stichwort: Karrierecoach), Nächste Termine: 12.01., 18.01.2017