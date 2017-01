INFO-DAY am 20.1.2017 an der MEDIEN HAK GRAZ

Studierende, Jugendliche und Eltern, die sich für eine wirtschaftliche und mediengerechte Ausbildung interessieren, reservieren sich diesen Termin.



Am 20.1.2017 informieren wir Sie in der Zeit von 9 bis 15 Uhr wie eine Wirtschaftsschule die Medien und die brandaktuelle Entwicklung unserer Gesellschaft hin zur "Industrie 4.0" in den Lehrplan einer HAK einbindet.



20.1.2017 | 9 - 15 Uhr | Aula der MEDIEN HAK GRAZ | Münzgrabenstraße 162

www.medienhak.at