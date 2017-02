Karrierecoaching mit Doria Pfob: Erfolgreich schriftlich bewerben

15.02.2017, 12:00 Uhr

WOCHE-Karrierecoach Doria Pfob gibt Tipps für die ideale, erfolgreiche Bewerbung.

Lebenslauf anpassen

Reisen und Natur sind seine Leidenschaft – daher möchte Klima- und Gebirgsgeograf Richard Spindler dies auch im Job umsetzen. Wie jede Woche steht Marketingexpertin Doria Pfob Rede und Antwort und berät den Bewerber diesmal im Café Sacher auf dem Weg zur perfekten Bewerbung."Für jede Bewerbung braucht es einen eigens angepassten Lebenslauf. Man muss sich überlegen, was für den jeweils zukünftigen Arbeitgeber auf der ersten Seite wichtig ist", sagt Pfob. Die Marketingexpertin erklärt, dass unter dem Punkt Berufserfahrung jene Aufgaben so formuliert werden müssen, dass der Experte in einem rasch erkannt wird. "Dasselbe gilt auch für den Punkt Weiterbildungen. Je weniger relevant, desto weiter nach hinten muss die Information rücken", so Pfob.

Interesse zeigen

Das Anschreiben

Wichtiges zuerst

Anmeldung:

Zu Doria Pfob

"Der Mehrwert, den ich dem Unternehmen bringe, muss in Kürze zwischen persönlichen Daten und Berufserfahrung oder Ausbildung auf den Punkt gebracht werden. Dafür reichen zwei Zeilen.“ Unter "Interesse" sollte neben Hobbys angegeben werden, was den Bewerber mit dem Job verbindet.Ein Bewerbungsschreiben muss vom ersten Moment an überzeugen und positiv auffallen. "Das Wort ‚Enttäuschungen‘ ist im Anschreiben fehl am Platz." Zunächst sollte man daher darüber sprechen, was einen am Unternehmen fasziniert und warum man dorthin will. "Fast alle Personaler melden zurück, dass sie den Esprit der Leute erleben wollen."Danach folgen jene Fach- und Softskills, die einen für das Unternehmen interessant machen. Diese können auch unter „Was mich auszeichnet“ aufgelistet werden. "Zum Abschluss sollte man noch einmal neugierig machen. Wichtig ist: dranbleiben und nachfragen. Engagement wirkt!"Melden Sie sich mit Ihrer Jobfrage zum kostenlosen Coaching an: verena.schaupp@woche.at (Betreff "Karrierecoach")Wollen auch Sie sich kostenlos coachen lassen? Dann schicken SIe ein Mail mit ihrer persönlichen Jobfrage an verena.schaupp@woche.at (Stichwort "Karrierecoach"). Es gibt jede Woche einen Termin mit Doria Pfob.Karrierecoach, Uni-Lektorin, Rednerin und Marketingberaterin"HerzensMarken – Im Überfluss gefragt sein", "Der KarriereBestseller – Dein Traumjob ist kein Zufall"Bewerbern zeigen, wie sie für Arbeitgeber unwiderstehlich werden und Unternehmen, wie man die Herzen der Kunden gewinnt