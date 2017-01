Karrierecoaching mit Doria Pfob: Wie gelingt der perfekte Einstieg in einen neuen Job?

25.01.2017, 10:47 Uhr

Die Aufregung steigt, wenn der neue Job wartet. Marketingexpertin und WOCHE-Karrierecoach Doria Pfob erklärt mit einigen Tipps, wie man gleich richtig durchstartet.

Die Tür geht auf, ein erstes "Hallo" ist zu vernehmen und dann steht man auch schon dem neuen Kollegen oder der neuen Kollegin im Job gegenüber ... Und wer weiß, vielleicht sind das ja bald Sie selbst? Zumindest Ulli Utri startet in einer neuen Arbeit schon bald wieder durch. Karrierecoach Doria Pfob gab der Qualitätsmanagerin Tipps für den perfekten Einstieg in den neuen Job.Das Coaching fand, wie jede Woche, an einem ungewöhnlichen Ort in Graz statt. Diesmal verschlug es uns in die kieferorthopädische Praxis von Dr. Ghazal. Auf seinem Zahnarztsessel nahm Utri gerne Platz, um sofort die erste Frage von Pfob zu beantworten:

Das Wichtigste ist die Freude

Wer ist wer?

Ziele, Slogan, Erfolgstagebuch

Zu Doria Pfob

"Wie hoch ist Ihre Vorfreude auf den neuen Job?" – "Wenn diese Vorfreude auf einer Skala zwischen 9 und 10 schwankt, dann ist das die optimale Voraussetzung für einen guten Einstieg", meint Pfob. Nachdem jeder diese Frage für sich selbst abgeklärt hat, sollte man sich überlegen, warum der zukünftige Arbeitgeber sich für Sie entschieden hat."Jene Kompetenzen, über die im Gespräch am meisten gesprochen wurde, sollte man in den ersten drei Monaten sichtbar machen und unter Beweis stellen", sagt die Expertin. Wenn man in einer Verantwortungsposition einsteigt, gilt es, zusätzlich die anderen ins Boot zu holen. "Dabei ist die Haltung – ohne mich hat es vorher auch funktioniert – und die bisherige Arbeit der anderen wertschätzend zu behandeln, essenziell."Was lief bisher gut? Was wünschst du dir? Wie willst du dich weiterhin einbringen? Alle diese Fragen kann man Kollegen stellen, um einen Einblick ins Unternehmen zu erhalten. In einer Führungsposition ist es auch hilfreich, die Rangdynamik der Teammitglieder schnell herauszufinden: Gibt es jemanden, der gerne meine Position hätte? Wer im Team punktet mit Fachwissen und unterstützt gerne die Führungsperson? Wer sind die Kritiker? Je rascher man weiß, wie das Team tickt, desto effizienter kann man durchstarten."Auch, was sich der direkte Vorgesetzte wünscht, gehört abgeklärt, um die ersten drei bis sechs Monate am richtigen Weg zu bleiben. Und immer wieder Rücksprache halten", rät Pfob. Die Kompetenzen, die gefragt sind, kann man sich auch auf den Spiegel schreiben, in den man jeden Morgen reinschaut, um immer daran erinnert zu werden."In einem Erfolgstagebuch kann man zusätzlich positives Feedback notieren oder worauf man selbst stolz im Job ist." Auch ein Slogan kann überzeugend sein. "Ich möchte ... das oder jenes in dieser Firma bewirken. Mit dieser Strategie kennt Sie nach einer Woche das gesamte Team", sagt Pfob.Wollen auch Sie sich kostenlos coachen lassen? Dann schicken SIe ein Mail mit ihrer persönlichen Jobfrage an verena.schaupp@woche.at (Stichwort Karriereoach). Es gibt jede Woche einen Termin mit Doria Pfob.Thema in der nächsten Ausgabe: Wie kann ein Branchenwechsel funktionieren?Karrierecoach, Uni-Lektorin, Rednerin und Marketingberaterin"HerzensMarken – Im Überfluss gefragt sein", "Der KarriereBestseller – Dein Traumjob ist kein Zufall"Bewerbern zeigen, wie sie für Arbeitgeber unwiderstehlich werden und Unternehmen, wie man die Herzen der Kunden gewinnt