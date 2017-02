Regina Ovesny-Straka von der Volksbank Steiermark: Über Geld spricht man

08.02.2017, 10:11 Uhr

Volksbank-Steiermark-Chefin Regina Ovesny-Straka im WOCHE-Gespräch über Karriere, Geld und Frauen.

Regina Ovesny-Straka: Anfänglich hatte ich das nicht vor Augen. Ich bin die Leiter Schritt für Schritt hinaufgestiegen und froh, dass es so verlaufen ist. Dadurch konnte ich Erfahrungen sammeln und auch als Führungskraft wachsen.Es war herausfordernd und spannend. Neben der Leitung der Bank und dem Erlernen der Sprache konnte ich mitansehen, wie die Slowakei als Staat entsteht. Außerdem habe ich gelernt, dieses Land und seine Menschen zu lieben. Es war eine zweite Heimat für mich und ich fühlte mich nie als Ausländerin.

Ja, und dort musste ich Österreich erst wieder lernen – die österreichische Mentalität war mir fremd geworden. Ich bin dankbar, nach Österreich zurückgekehrt zu sein, denn sonst hätte ich die Bindung zu meiner Heimat verloren. In Salzburg begriff ich auch, was Föderalismus bedeutet und wie wichtig Regionalität ist.Wir hatten schwierige Zeiten, aber diese haben uns geprägt und veränderungswillig gemacht. Die Volksbank Steiermark ist eine wunderschöne Herausforderung und gemeinsam mit unseren Mitarbeitern sehe ich das Feuer, das wir an unsere Kunden weitergeben möchten. Ich will die Volksbank zur besten Regionalbank der Steiermark machen.Mir ist eine offene Kommunikation enorm wichtig. Ich bin ein "grader Michl", vielleicht manchmal auch zu viel. Ich mag selbstbewusste Mitarbeiter, die eigene Ideen einbringen und bin auch für konstruktive Konfrontationen dankbar. Ich bin straight und konsequent und verlange die Konsequenz auch von meinen Mitarbeitern. Darüber hinaus lache ich auch sehr gerne und mir ist wichtig, dass man Freude an der Arbeit hat.Geld ist für mich ein Zahlungsmittel. Natürlich bin ich geprägt durch meine Arbeit, aber für mich ist Geld kein Prestige. Es ist angenehm, nicht jeden Euro umdrehen zu müssen und ich weiß, dass es Menschen gibt, denen es anders geht. Ich spare und gehe sorgsam mit Geld um – ich rate allen Frauen, das zu tun.Frauen sollten sich unbedingt um ihre finanzielle Vorsorge kümmern, das ist sehr wichtig. Die Zeiten haben sich geändert, Beziehungen gehen öfter in die Brüche und es ist falsch, sich nur auf den Mann zu verlassen. Ich verteufle nicht die Männer, aber es muss jeder für sich sorgen.Eine gute Ausbildung ist wichtig, darüber hinaus braucht es den Willen zu arbeiten und zwar hart zu arbeiten. Ich empfehle jeder Frau, das zu tun, was ihr Spaß macht, denn dort wird sie auch Karriere machen. Wichtig ist auch, zu wissen, was man wirklich will und dieses Ziel zu verfolgen.Das Privatleben ist eingeschränkt, man muss die Zeit, die man für sich selbst hat, gut einteilen. Die Verantwortung drückt manchmal – vor schwierigen Entscheidungen oder Gesprächen ist man angespannt; das gehört aber zum Job. Management heißt Verantwortung und es ist manchmal auch schwierig und herausfordernd. Ich arbeite aber sehr gerne und bin sehr dankbar dafür, daher ist für mich der Begriff "Work-Life- Balance" kein Thema.Ich war immer gegen Frauenquoten, bin aber dafür, dass börsennotierte Unternehmen ein Versprechen abgeben, Frauen in Managementpositionen einzusetzen und dies auch einhalten. Frauenquoten tun Frauen selbst nicht gut, wenn sie die Position nur bekommen, weil die Quote erfüllt werden muss. Es braucht eine Mischung beider Geschlechter. Frauen sollen die Chancen nutzen, mutig sein und ihren Weg gehen.Lehrerin werden.Indira Gandhi.Ehrlichkeit, ethische Grundlagen und Lachen.am 12. Mai 1959 in Wien.verheiratet.Betriebswirtschaft.ihre Karriere bei der Creditanstalt.14 Jahre in der Slowakei als Bankerin tätig.jetzt Generaldirektorin und Vorstandsvorsitzende der Volksbank Steiermark.