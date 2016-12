Steirer schwören sich in Göteborg auf die EuroSkills 2020 in Graz ein

02.12.2016, 18:02 Uhr

Neun Steirer kämpfen bei den EuroSkills in Göteborg um Medaillen.

God Dag, Graz! Die Steirer auf Charmeoffensive im Hohen Norden. Im schwedischen Göteborg gehen noch bis Sonntag die EuroSkills, sozusagen die Berufs-Europameisterschaft, über die Bühne. Und dabei rührt die Steiermark kräftig die Werbetrommel. In Graz gehen ja dann 2020 die EuroSkills über die Bühne. Dementsprechend präsentiert sich die steirische Landeshauptstadt in der "Svenska Mässan" mit einem eigenen Stand.

EuroSkills 2020 als Chance für Österreichf

100.000 Besucher

"Das Thema Ausbildung ist ein wesentlicher Faktor für eine erfolgreiche Zukunft unseres Landes", ist sich Josef Herk, Präsident der Wirtschaftskammer Steiermark, der Wichtigkeit der Lehre und auch der EuroSkills bewusst. "Und ich sage es ganz deutlich, es ist kein Grazer oder steirisches Projekt – die EuroSkills 2020 sind eine Auszeichnung und auch Chance für ganz Österreich." In die selbe Kerbe schlägt auch Landeshauptmann-Stellvertreter Michael Schickhofer: "Die Lehre ist das Rückgrat des Erfolges unseres Landes."Die Dimension der EuroSkills ist jedenfalls enorm: Allein am Freitag strömten nach offiziellen Angaben 21.000 Besucher aufs Messe-Areal in Göteborg. "Wir rechnen in Graz mit bis zu 100.000 Besuchern, 1.500 Experten und Betreuer und zwischen 500 und 600 Teilnehmern", sagt Harald del Negro, gemeinsam mit Angelika Ledineg Geschäftsführer der EuroSkills 2020.Die Medaillen in Göteborg werden am Sonntag vergeben – insgesamt sind von den 35 österreichischen Teilnehmern neun aus der Steiermark.