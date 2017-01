Stoppt die Lebensmittelverschwendung

29.01.2017, 08:37 Uhr

Video gegen Lebensmittelverschwendung

Mitteilung im öffentlichen InteresseDieses Video, das nachfolgend eingefügt ist, soll uns zum Nachdenken bringen.Es werden noch viel zu viele genießbare Lebensmittel über den Müll entsorgt.Diese Bilderdokumentation setzt sich 53 Fotos zusammen, die diese Arte der Entsorgungen in der Ökostadt Graz dokumentieren.Dieses Video wurde im Rahmen des Gemeinderatswahlkampfes 2017 in Graz erstellt, und soll dazu beitragen, dass in der Ökostadt Graz vielleicht einmal richtig nachgedacht wird.Vielleicht ändert sich dann doch einiges in der Ökostadt Graz, damit sich diese dann zurecht Ökostadt nennt, und in der solche Fotos dann nicht mehr gemacht werden können.

Nachfolgend der Link zum Wahlprogramm der unabhängigen Liste "Einsparkraftwerk"