WOCHE-Karrierecoaching mit Doria Pfob: Wenn ein Titel zur Hürde wird

01.02.2017, 08:00 Uhr

Auch für Akademiker ist der Arbeitsmarkt kein leichtes Unterfangen. Die Expertin erklärt, warum man manchmal sogar seinen Titel weglassen muss.

Ein Studium in der Tasche, aber keine Aussicht auf einen fixen Job? Eine akademische Ausbildung ist noch kein Garant für eine Festanstellung. Vor dieser Herausforderung stehen immer mehr Menschen. So auch Andrea Schidlofski. Die studierte Archäologin bat daher diesmal WOCHE-Karrierecoach Doria Pfob um Tipps. Wie jede Woche fand das Coaching an einem außergewöhnlichen Ort in Graz statt. Auf dem Friseursessel bei "Hairdreams" in der St. Peter Hauptstraße wurde die Bewerberin von der Marketingexpertin für den Bewerbungsprozess "gestylt".

Titel vs. Erwartungen

Grenzen überschreiten

Anmeldung:

Zu Doria Pfob

"Wer gerne arbeitet und sich nicht auf sein Studium fixiert, kann sich auch in anderen Branchen umschauen. Das kann von Vorteil sein und Türen öffnen", erklärt Pfob. Zuerst sollte man dafür seinen Lebenslauf auf besondere Qualitäten durchforsten und überlegen, welche Unternehmen diese Kompetenzen brauchen. Wenn die Bewerbungen allerdings weiterhin erfolglos bleiben, sollte man sich überlegen, woran das liegt. "Bei Menschen mit einer hohen Ausbildung, die sich für niederschwelligere Jobs bewerben, kann der Doktortitel zum Verhängnis werden“, so Pfob. "Viele Arbeitgeber bezweifeln, dass so jemand in einer niedrigeren Position glücklich wird.“ In diesem Fall nicht den Titel in den Vordergrund rücken, sondern auch mal untertreiben.Stellenausschreibungen für Akademiker in einfachen Berufen sind die Ausnahme, daher muss es für den Arbeitgeber logisch nachvollziehbar sein, warum man sich bewirbt. "Nehmen Sie dem Arbeitgeber alle Zweifel. Wenn Sie dabei zu kreativen Mitteln greifen, achten Sie darauf, dass Ihr Können im Vordergrund steht. Beweisen Sie, dass man Ihnen auch diesen Job zutrauen kann."Wollen auch Sie sich kostenlos coachen lassen? Dann schicken SIe ein Mail mit ihrer persönlichen Jobfrage an verena.schaupp@woche.at (Stichwort "Karrierecoach"). Es gibt jede Woche einen Termin mit Doria Pfob.Karrierecoach, Uni-Lektorin, Rednerin und Marketingberaterin"HerzensMarken – Im Überfluss gefragt sein", "Der KarriereBestseller – Dein Traumjob ist kein Zufall"Bewerbern zeigen, wie sie für Arbeitgeber unwiderstehlich werden und Unternehmen, wie man die Herzen der Kunden gewinnt