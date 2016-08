assista Altenhof zeigt das Theaterstück "Der eingebildete Kranke"

, Hueb 10 , 4674 Altenhof am Hausruck AT

"Der eingebildete Kranke" geht am Donnerstag, 15. und Freitag, 16. September umher. Jeweils um 10 Uhr zeigt die Theatergruppe "EnSemble IrreParabel" das Stück von Molière im Veranstaltungssaal von assista Das Dorf Altenhof.

Und darum gehts in der Komödie: Der reiche Argan ist sehr krank und wird von Arzt, Apotheker und Frau gepflegt. Pfarrer und Krankenschwester glauben allerdings nicht, dass er krank ist. Noch dazu kommt, dass Argans Tochter dem Musiklehrer schöne Augen macht...



Das "EnSemble IrreParabel" ist eine Gruppe von beeinträchtigten Menschen, die mit viel Leidenschaft die Theaterstücke zum Leben erwecken und auch Rollstuhl und Co. entsprechend in Szene setzen.

Eintritt ist eine freiwillige Spende.